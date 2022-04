Dia do Jornalista: confira dez filmes e séries com o tema

‘Spotlight’ é um dos filmes inspirados por uma investigação jornalística. Foto: Sony Pictures

Há 192 anos, nesta mesma data, 7 de abril, foi assassinado no Brasil o italiano João Batista Líbero Badaró, 32, por defender a liberdade de expressão e se opor a quem quer que duvidasse do poder de autonomia do País. O jornalista publicou no Observador Constitucional que "não devia vegetar no Brasil a planta do despotismo".

As últimas palavras de Líbero Badaró após ser baleado ainda inspiram repórteres e outros inconformados com a obstrução da liberdade de imprensa.

“Morre um liberal, mas não morre a liberdade”, disse. Sua morte iniciou o movimento que destronou Dom Pedro I, em 1831, após ser apontado como um dos mandantes do assassinato.

Também no dia 7 de abril, em 1908, foi criada a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a data se tornou o Dia do Jornalista, uma homenagem a Líbero Badaró e tantos outros profissionais que tiveram as vidas ceifadas por adversários políticos.

Hoje o Estadão fez uma seleção de filmes e séries que têm o jornalismo como tema principal, muitos deles baseados em fatos reais e grandes investigações históricas.

1. 'Search: WWW'

Em Search: WWW, o foco são as táticas de SEO. A série coreana conta a história de três mulheres que trabalham nos principais portais de notícias da Coréia do Sul: Bae Ta-mi, Cha Hyeon e Song Ga-Kyeong. Elas são extremamente competitivas e querem sempre estar no topo dos mecanismos de busca, pautando o interesse público.

A história começa a ficar intensa no momento em que o portal em que Bae Ta-mi trabalha é acusado de forjar notícias para esconder escândalos políticos e desviar a atenção do público por dinheiro. Ela acaba sendo acusada de fraude, vai trabalhar no portal concorrente e as suas então inimigas se tornam aliadas em busca da verdade.

Onde assistir: Viki

2 . 'Spotlight - Segredos Tevelados'

Spotlight é um filme baseado em uma verdadeira investigação de repórteres de Boston que apuraram casos de violências sexuais contra crianças e adolescentes cometidos pela Igreja Católica. Tudo começa quando o jornal The Boston Globe contrata o repórter Marty Baron, interpretado por Liev Schreiber, para montar uma equipe de jornalismo investigativo dentro da redação.

A equipe acaba descobrindo uma história de violência sexual dentro da arquidiocese de Boston. À medida que os repórteres se debruçam sob a história, descobrem que outros casos parecidos teriam ocorrido na mesma região. Uma primeira história, que denunciava um único padre, cresce: 87 padres se tornam suspeitos de crimes sexuais.

Onde assistir: Star Plus

3. 'O Diabo Veste Prada'

A jornalista recém-formada Andrea, interpretada por Anne Hathaway, consegue seu primeiro emprego na revista de moda Runway. Cheia de sonhos, ela conhece Miranda Priestly, Meryl Streep, executiva da revista e extremamente exigente. Durante o filme, a personagem de Anne descobre mais sobre a própria profissão e sobre si mesma. Ela percebe que está renunciando às suas próprias crenças, fazendo um jornalismo que não acredita.

O filme rendeu a Meryl Streep o Globo de Ouro de melhor atriz.

Onde assistir: Star Plus

4. 'O Quinto Poder'

Mais um filme baseado em fatos reais, O Quinto Poder conta a história de Julian Assange, fundador do WikiLeaks. O site tem como principal objetivo denunciar escândalos envolvendo o vazamento de dados do alto-escalão no governo dos Estados Unidos. Crimes são trazidos à tona, detalhes sigilosos sobre a atuação do país na Guerra do Iraque são expostos, mas a um preço alto. Julian acaba fugindo para a embaixada do Equador, em Londres e corre o risco de ser deportado.

Onde assistir: Star Plus

5. 'Pinocchio'

Temos uma comédia romântica na lista: Choi In-Ha, interpretada pela queridinha da Coréia do Sul, Park Shin-Hye, tem um problema: ela não consegue mentir. Sempre que tenta convencer alguém de algo que não é verdade, a jovem acaba tendo uma crise de soluços. O seu sonho é ser repórter de TV. Comprometida em sempre contar a verdade, para não ser pega no flagra pelos seus telespectadores, In-Ha tenta buscar justiça com a sua profissão na agitada Seoul.

Onde assistir: Viki

6. 'The Post - A Guerra Secreta'

E temos mais um com Meryl Streep — em The Post ela é Katherine Graham, dona do The Washington Post, um jornal que após enfrentar dificuldades financeiras, decide lançar ações na bolsa para ganhar competitividade. Em meio a esse cenário, o repórter Ben Bradlee tem acesso a documentos que provam que o governo dos Estados Unidos cometeu crimes durante a Guerra do Vietnã. O presidente Nixon tenta impedir a publicação das reportagens. Katherine e Ben arriscam suas carreiras em defesa da liberdade de imprensa.

Onde assistir: GloboPlay

7. 'Mr. Jones: A Verdade Da Mentira'

Baseado em O Triunfo Dos Porcos, de George Orwell, o filme Mr. Jones: A Verdade Da Mentira, se passa na União Soviética, em 1933 e conta a história do repórter Gareth Jones, que acaba entrando numa apuração perigosa ao revelar segredos do governo de Stalin.

Onde assistir: Netflix

8. 'O Abutre'

O Abutre, na verdade, é um fotojornalista que precisa ser o primeiro a registrar grandes histórias para vendê-las à emissoras de televisão. Interpretado por Jake Gyllenhaal, Louis Bloom está enfrentando problemas financeiros e não sabe como contorná-los. Tudo muda quando ele vê uma equipe de reportagem filmando um acidente e passa a seguir viaturas da polícia para ser o primeiro a obter os registros e ganhar dinheiro com isso.

Onde assistir: HBO Max

9. 'Cidadão Kane'

Considerado um dos melhores filmes já produzidos, Cidadão Kane, de 1941, não poderia ficar de fora da lista. O filme foi o primeiro do diretor Orson Welles e um grande marco na história do cinema por trazer elementos como a mudança nos ângulos de câmera e a anacronia na montagem do roteiro.

Em Cidadão Kane – que teve nove indicações ao Oscar e acabou levando o de melhor roteiro original – a vida do magnata Charles Foster, dono de boa parte da imprensa nos Estados Unidos, é contada a partir da sua morte, numa sequência de flashbacks.

Ao ouvir a última palavra de Charles antes de morrer, “botão de rosas”, o repórter Jerry Thompson, vivido por William Alland, fica encarregado de descobrir que mensagem estava por trás daquela morte. Ele passa a procurar pessoas que possam ajudá-lo a construir uma biografia de Charles e se surpreende com o que descobre.

Onde assistir: HBO Max

10. 'Iluminadas'

Baseada no livro The Shining Girls de Lauren Beukes, a série Iluminadas conta a história de Kirby, interpretada por Elisabeth Moss, uma jornalista que abandona a carreira após ser vítima de um ataque em Chicago.

O personagem de Wagner Moura, também jornalista, Dan Velazquez, entra na história quando um assassinato está conectado ao crime que aconteceu com Kirby. Os dois se aliam para reunir pistas e tentar decifrar quem é o responsável pelo assassinato.

Onde assistir: Apple TV, lançamento em 29 de abril