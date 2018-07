Dia do Comediante: relembre grandes nomes do humor que já te fizeram sorrir

Como Justo Veríssimo em 1999 Foto: Rosane Bekierman/AE

Dia 26 de fevereiro é considerado como o Dia do Comediante no Brasil. Em homenagem à data, separamos diversos trechos bem-humorados da carreira de nomes que ajudaram a construir a história do humor no Brasil, como Os Trapalhões, Chico Anysio, Grande Otelo e Mazzaropi.

Confira (e ria) abaixo!

Chico Anysio

Considerado um dos maiores gênios do humor brasileiro, Chico era capaz de interpretar dezenas de personagens com maestria: Alberto Roberto, Azambuja, Coalhada, Justo Veríssimo, Professor Raimundo, entre tantos outros.

Confira abaixo algumas de suas esquetes no programa Você Tem Tempo? na década de 1970:

E claro, não poderia faltar seu mais conhecido bordão: "E o salário, ó..."

Os Trapalhões

Didi, Dedé, Mussum e Zacarias: é difícil encontrar algum brasileiro que não conheça a clássica formação do grupo de humor que mais marcou época na história do Brasil, apesar de algumas vezes considerado como 'politicamente incorreto'.

Foram inúmeros programas de TV e dezenas de filmes que até hoje ocupam lugares de destaque em questão de sucesso de bilheteria.

Relembre algumas esquetes:

Se vivo, o humorista completaria 87 anos; Na imagem, interpreta o personagem Bronco, no seriado Família Trapo, que foi ao ar nos anos 60 Foto: Acervo Estadão

Ronald Golias

Comediante desde os primórdios da televisão brasileira, Ronald Golias já fez rir com seus papéis na Família Trapo e Praça é Nossa, além de diversos filmes. Ficou marcado pelo personagem Bronco.

Relembre trecho da participação de Golias no Topa Tudo Por Dinheiro na década de 1990, em que faz piada até com seu próprio Silvio Santos (a partir de 2m55s)!

Nair Bello

A veia humorística da atriz foi aproveitada em diversos programas, como no seriado Bronco ou no Zorra Total, em que ficou conhecida pela personagem Dona Santinha.

Jô Soares

Apesar de ter se dedicado à profissão de entrevistador nas últimas décadas, Jô Soares fez escola no mundo do humor, onde fez sucesso principalmente com o programa Viva o Gordo.

Mazzaropi

Amácio Mazzaropi ficou eternizado por conta de suas interpretações de personagens caipiras em filmes das décadas de 1950 a 1970, em especial o clássico personagem Jeca Tatu.

Assista abaixo a trecho do filme Um Caipira em Bariloche, em que viveu Polidoro:

Grande Otelo

Poucos artistas participaram de tantos filmes quanto Sebastião Bernardo da Costa, seu nome de nascimento: foram dezenas, entre as décadas de 1930 e 1980.

Relembre algumas de suas participações na Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretava o personagem Seu Eustáquio, dos bordões: "Aqui, qui queres?" e "Faiô?"

Grande Otelo morreu em 1993, quando viajava para a cidade de Paris, na França. À época, ainda estava no ar, e recebeu uma homenagem do próprio Chico Anysio em rede nacional:

Dercy Gonçalves

Atriz completa que interpretou os mais diversos personagens, Dercy chamava atenção também quando o assunto era humor, com seu jeito desbocado e a forma sincera e direta como tratava qualquer assunto.

Quando já estava com 101 anos de vida, Dercy nos deixou em 2008. Relembre trecho de uma de suas participações na Praça É Nossa:

'Bônus'

Para matar as saudades, trecho do filme Depois eu Conto, em que Dercy e Otelo contracenaram juntos:

Costinha

Além de sua participação em programas como Praça da Alegria, A Praça é Nossa e Escolinha do Professor Raimundo, Costinha também levou suas piadas ao cinema e até ao mundo dos discos.

Novas Gerações:

O humor nunca acaba, mas se renova com o passar dos anos. Relembramos também alguns grupos que fizeram sucesso mais recentemente:

Casseta e Planeta

O grupo originalmente composto por Helio de la Peña, Hubert, Reinaldo, Cláudio Manoel, Marcelo Madureira, Beto Silva e o saudoso Bussunda teve seu auge entre as décadas de 1990 e 2000, com seu programa exibido na Rede Globo.

Confira abaixo trecho do programa que foi ao ar após a derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1998, na França:

Hermes e Renato

Cenários toscos e atuações escrachadas são a marca registrada do grupo humoristas que já passou por MTV, Record e FX.

Confira abaixo vídeo de um de seus mais conhecidos personagens, o Boça:

Porta dos Fundos

Grupo de comédia pelo qual já passaram diversos nomes conhecidos do público atualmente, como Fábio Porchat, Gregório Duvivier Júlia Rabello e Marcos Veras. Manteve-se por anos como o maior canal do YouTube brasileiro.

Tá no Ar

Mesclando elementos de clássicos programas de humor de uma forma inovadora, o elenco traz nomes como Marcelo Adnet, Marcius Melhem, Renata Gaspar, Luana Martau e Welder Rodrigues.