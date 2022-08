Dia da gestante: confira lista de 7 filmes sobre gravidez e maternidade

Cena do filme 'Ligeiramente Grávidos', de 2007 Foto: Youtube/ Universal Pictures

Nesta segunda-feira, 15, é comemorado o Dia da Gestante. A data é dedicada à atenção e cuidados que toda grávida deve ter e receber para uma gestação saudável.

Por ser um momento único, é comum que muitas mulheres recorram à livros, documentários e até filmes sobre gravidez para se sentirem representadas e acolhidas em meio a tantos sentimentos novos.

O retrato da gestação vai desde comédia até drama, mostrando os desafios da maternidade vivido por grandes nomes do cinema. Confira abaixo sete filmes para assistir no Dia da Gestante.

O que esperar quando você está esperando

O Que Esperar Quando Você Está Esperando é baseado no best-seller que leva o mesmo nome, das autoras Arlene Eisenberg, Heidi Murkoff e Sandee Hathaway. O filme, disponível na Netflix, mostra Holly (Jennifer Lopez), uma fotógrafa casada com Alex (Rodrigo Santoro), que quer muito adotar uma criança. Ele concorda com a ideia, mas a proximidade de receber o bebê faz com que tenha dúvidas se está preparado para a tarefa de ser pai.

Wendy (Elizabeth Banks) sempre sonhou com o brilho da gestação e, após dois anos de tentativas, enfim está grávida. Entretanto, ela e o marido Gary (Ben Falcone) precisam lidar com a rivalidade do pai dele, Ramsey (Dennis Quaid), que está esperando gêmeos com a jovem Skyler (Brooklyn Decker). Jules (Cameron Diaz) apresenta um reality show onde os participantes precisam emagrecer e acaba de ganhar a Dança das Celebridades ao lado do parceiro Evan (Matthew Morrison). Eles mantêm um caso há poucos meses e, sem esperar, ela engravida.

Há ainda Rosie (Anna Kendrick), uma jovem vendedora de sanduíches que tem relações sexuais com Marco (Chace Crawford), que trabalha como vendedor em outro trailer. Ela engravida, o que faz com que os dois se aproximem cada vez mais.

Unpregnat

Unpregnat, disponível na HBO Max, acompanha Veronica (Haley Lu Richardson), uma menina de 17 anos, aparentemente certinha, do Missouri. Quando ela descobre que está grávida e seus planos de ir para uma universidade de prestígio podem ser arruinados, ela deixa a ridigez de sua vida para trás e embarca em uma viagem de carro com sua ex-melhor amiga, Bailey (Barbie Ferreira), para o Novo México.

Plano B

Também na Netflix, Plano B conta a história de Zoe (Jennifer Lopez), que está cansada de aguardar pelo homem certo. Decidida a ser mãe de qualquer maneira, ela elabora um plano, marca uma consulta e resolve fazer inseminação artificial.

Neste mesmo dia conhece Stan (Alex O'Loughlin), que surge como uma possibilidade real de relacionamento. Só que Zoe quer manter o relacionamento no nível da amizade, ao mesmo tempo em que precisa esconder os primeiros sinais da gravidez. Quando enfim revela a verdade, Stan lhe diz que está disposto a encarar a situação.

O renascimento do parto

Este documentário, que está no catálogo da Netflix, retrata a realidade obstétrica mundial e, sobretudo, brasileira, que se caracteriza por um número crescente de cesarianas ou de partos com intervenções traumáticas e desnecessárias. Através dos relatos de alguns dos maiores especialistas na área e das mais recentes descobertas científicas, o filme discute o modelo obstétrico atual e convida os expectadores à reflexão.

O pequeno Nicolau

Comédia pra toda família, o filme francês, disponível na Apple TV, conta a história de Nicolau (Maxime Godart), um menino que leva uma vida tranquila, sendo amado por seus pais e com diversos amigos. Um dia ele surpreende os pais ouvindo uma conversa e entende que sua mãe está grávida. Nicolau entra em pânico, pois acredita que assim que o bebê nascer ele não mais receberá atenção e será abandonado na floresta, como ocorre nas histórias do pequeno Poucet, de Perrault.

O Pai da Noiva 2

A sequência do filme O Pai da Noiva traz o ator Steve Martin num dilema curioso: ao mesmo tempo em que a filha anuncia que ele será avô, sua esposa descobre que também está grávida. Isso faz com que seu personagem entre em crise, sentindo-se muito jovem para ter um neto e velho demais para cuidar de outro filho. A crise de meia idade só piora quando a família contrata um organizador maluco para o chá de bebê.

Ligeiramente Grávidos

O filme se aproxima da realidade de jovens que não pensam em constituir família, mas mudam suas vidas por causa de uma gravidez surpresa. Na história de Ligeiramente Grávidos, que está no catálogo do Star+, Alison Scott (Katherine Heigl) é uma repórter de TV ambiciosa que conhece o imaturo Ben Stone (Seth Rogen) numa boate. Os dois bebem muito e acabam passando a noite juntos, o que resulta na gravidez de Alison. No entanto, ao contrário do que se espera, a moça resolve dar uma chance para o relacionamento e acaba passando por poucas e boas ao lado do futuro pai de seu filho.