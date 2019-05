Dia da Família: Disney divulga lista de desenhos que revelam pluralidade

Cena de 'Nivis, amigos de outro mundo'. Foto: Divulgação/Disney

O Dia Internacional da Família é comemorado anualmente em 15 de maio. A data foi proclamada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993 e reflete a importância que a comunidade internacional atribui às famílias.

Para celebrar a estreia de sua nova produção original do canal Disney Junior, Nivis, amigos de outro mundo, que conta a história de duas famílias completamente diferentes que aprendem a viver em harmonia, a Disney Brasil fez uma lista especial, mostrando que cada núcleo familiar tem sua forma única de viver, amar e respeitar. Confira:

Vampirina: Vampirina e sua família se mudaram da Transilvânia para a Pensilvânia em um bairro cheio de humanos. Apesar da grande mudança, a família Sangueson, “vampiros tradicionais”, não abre mão de suas raízes e muda-se para uma casa repleta de plantas carnívoras e das coisas mais legais que podem existir. A família Sangueson é composta por fantasmas, gárgula, lobos e, claro, os vampiros. A alegria, bom humor e harmonia fazem parte dessa rotina que, vista de fora, parece ser aterrorizante. A série passa no canal Disney Junior e a nova temporada estreou dia 06 de abril.

Trecho do desenho 'Vampirina'. Foto: Divulgação/Disney

Fancy Nancy Clancy: Fancy Nancy Clancy é uma série animada protagonizada por Nancy, uma garota que ama francês e tem a surpreendente capacidade de transformar o simples em sofisticado. Em suas aventuras, sempre está acompanhada de sua inseparável melhor amiga, Bree; sua irmã mais nova, Jojo; sua cadelinha, Frenchy; sua boneca, Marabelle; e seus pais. Cada episódio da série proporciona o aprendizado de temas como a expressividade, originalidade e o amor pela família. A série é exibida de segunda a sexta-feira, às 9h30, no canal Disney Junior.

'Fancy Nancy Clancy' é uma série animada também do Disney Junior. Foto: Divulgação/Disney

A Guarda do Leão: É uma série animada do Disney Junior inspirada no filme O Rei Leão, da Disney. Na série, o leãozinho Kion - filho de Simba e Nala - torna-se líder da Guarda do Leão: equipe de animais que defende o Ciclo da Vida e protegem as Terras do Reino. Kion conta com a forte presença e os ensinamentos do seu pai Simba e junto com seus amigos, vivem muitas aventuras e ensinamentos na selva.

'A Guarda do Leão' é uma série animada do Disney Junior inspirada no filme O Rei Leão. Foto: Divulgação/Disney

Ducktales: O Tio Patinhas e seus sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho aparecem em aventuras atrapalhadas na clássica série animada Ducktales, produzida pela Disney entre 1987 e 1990. O desenho animado mostra que só há uma coisa que o Tia Patinhas ame mais do que dinheiro: seus sobrinhos. Ducktales demonstra que o conceito de família não é só mãe e pai e que o laço familiar pode ser demonstrado por qualquer parente que ame e cuide dos seus.

O Tio Patinhas e seus sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho. Foto: Disney

Os Incríveis: A família superpoderosa é composta pelo pai Roberto Pêra (Senhor Incrível), a mãe Helena Pêra (Mulher-Elástica), a filha Violeta, o filho Flecha e o bebê Zezé. A produção da Disney Pixar é sucesso entre adultos e crianças do mundo inteiro. O filme mostra os impasses em conciliar o trabalho dos pais em combater o crime e o mal com a vida normal que a família almeja ter. A produção também mostra o conceito de união e respeito familiar para superar os desafios e viver em harmonia.

Trecho do desenho 'Os Incriveis'. Foto: Divulgação/Disney

Dumbo: Dumbo é a história do elefantinho que foi separado de sua mãe quando pequeno e tem que lidar com o preconceito do mundo devido as suas orelhas gigantes. O desenho animado foi lançado em 1941. O live-action estreou em 28 de março desse ano, sendo sucesso em bilheterias pelo mundo. Tanto o filme como o desenho abordam o amor e o cuidado incondicional que uma mãe tem pelo seu filho/filhote e como esse amor pode ser essencial na vida de cada um.

'Dumbo': clássico desenho da Disney. Foto: Divulgação/Disney

Frozen: O amor entre irmãos é muito importante e o filme Frozen mostra isso na história entre as irmãs Elsa de Arendelle e Princesa Anna de Arendelle. Sem os pais, Anna e Elsa entendem que precisam do amor e carinho de ambas para conseguirem superar as incertezas e desafios que a vida proporciona. O primeiro filme, lançado em 2013, sela essa união entre as irmãs e, o 2º filme, que será lançado em 2020, promete apresentar a força que as irmãs criaram juntas.

Cena do filme 'Frozen'. Foto: Divulgação/Disney

Moana: A produção foi lançada em 2016 e trouxe um novo conceito de “princesa”, onde meninas buscam independência e representatividade na sociedade. Moana é uma garota que vive em uma ilha junto de sua família, mas sente necessidade de desbravar o oceano e explorar o mundo. O filme aborda o valor que o apoio familiar possui no momento em que a personagem vai em busca dos seus sonhos e vontades e o quanto os vínculos familiares são importantes nas tomadas de decisões.

'Moana' foi lançada em 2016. Foto: Divulgação/Disney

Nivis, amigos de outro mundo: A nova produção original do Disney Junior estreará em breve no canal e mostrará como duas famílias totalmente diferentes (humanos e ETs) conseguem conviver, aprendendo a valorizar suas experiências juntos para formar um lar e viver em harmonia. A série une personagens reais com animação 3D e traz histórias e ensinamentos sobre o valor e a importância da família.