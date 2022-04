Dez anos depois de ‘Os Vingadores’, saiba a ordem para assistir os filmes da Marvel

Filmes da Marvel foram divididos em fases e podem ser vistos na ordem cronológica ou de lançamento, Foto: Marvel Studios

Nesta quarta-feira, 27, Os Vingadores completou dez anos de lançamento no Brasil. Desde então, a Marvel já produziu mais de 25 filmes e colocou quatro de seus longas entre os dez mais lucrativos da história.

O próximo lançamento da franquia acontece nesta quinta-feira, 5 de maio, com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com tantos filmes, é comum se perguntar qual é a melhor ordem para assistí-los e como se manter atualizado no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, em inglês).

Por isso, o Estadão separou as melhores formas de maratonar todos os lançamentos do MCU até aqui para estar preparado para as próximas estreias. Confira:

Divisão por fases

A primeira coisa a se saber sobre os filmes do Universo Marvel é que eles foram divididos em fases, que são organizadas pela ordem de lançamento dos longas.

A fase um começa com a estreia de Homem de Ferro (2008) e termina com a junção dos heróis em Os Vingadores (2012), enquanto a segunda se inicia em Homem de Ferro 3 (2013) e foi concluída com Homem-Formiga (2015).

A fase três foi a mais longa até o momento, iniciada em Capitão América: Guerra Civil (2016) e culminando em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019). A quarta fase, que está em desenvolvimento com os lançamentos mais recentes, começou com Viúva Negra (2021) e deve chegar até Guardiões da Galáxia Vol.3, que tem previsão para 2023.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega em 5 de maio nos cinemas, e Thor: Love and Thunder, que estreia ainda em 2022, estão incluídos nesta fase mais recente.

Ordem cronológica

Existem duas ordens possíveis para assistir os filmes da Marvel, sendo uma delas a ordem cronológica, que permite que o telespectador entenda a história dentro da linha do tempo criada pelos produtores. Confira:

Capitão América: O Primeiro Vingador (1943-1945) Capitã Marvel (1995) Homem de Ferro (2010) Homem de Ferro 2 (2011) O Incrível Hulk (2011) Thor (2011) Os Vingadores (2012) Homem de Ferro 3 (2012) Thor: O Mundo Sombrio (2013) Capitão América: O Soldado Invernal (2014) Guardiões da Galáxia (2014) Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2014) Vingadores: Era de Ultron (2015) Homem-Formiga (2015) Capitão América: Guerra Civil (2016) Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2016) Viúva Negra (2016-2017) Doutor Estranho (2016-2017) Pantera Negra (2017) Thor: Ragnarok (2017) Homem-Formiga e a Vespa (2017) Vingadores: Guerra Infinita (2017) Vingadores: Ultimato (2018-2023) Homem-Aranha: Longe de Casa (2023) Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2023) Eternos (2023) Chang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2023/2024)

Ordem de lançamento

Por outro lado, alguns fãs da Marvel preferem assistir os filmes pela ordem em que foram lançados, para se manterem fiéis à intenção dos produtores e diretores com os lançamentos. Neste caso, a ordem seria essa:

Homem de Ferro (2008) O Incrível Hulk (2008) Homem de Ferro 2 (2010) Thor (2011) Capitão América: O Primeiro Vingador (2011) Os Vingadores (2012) Homem de Ferro 3 (2013) Thor: O Mundo Sombrio (2013) Capitão América: O Soldado Invernal (2014) Guardiões da Galáxia (2014) Vingadores: Era de Ultron (2015) Homem-Formiga (2015) Capitão América: Guerra Civil (2016) Doutor Estranho (2016) Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) Homem-Aranha; De Volta ao Lar (2017) Thor: Ragnarok (2017) Pantera Negra (2018) Vingadores: Guerra Infinita (2018) Homem-Formiga e a Vespa (2018) Capitã Marvel (2019) Vingadores: Ultimato (2019) Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) Viúva Negra (2021) Shang-Chi e a lenda dos dez anéis (2021) Eternos (2021) Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021)

Bônus: séries do Disney+

Desde o lançamento da plataforma de streaming da Disney, a Marvel Studios tem inovado e produzido histórias de seus heróis no formato de seriados.

WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Gavião Arqueiro devem ser assistidas após Vingadores: Ultimato, já que os acontecimentos do filme reverberam diretamente nas séries. Além disso, é possível que os eventos do seriado da Feiticeira Escarlate sejam mencionados em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Loki e What If…? exploram o conceito do multiverso e, por isso, abordam mais de uma linha do tempo dentro do MCU. Com isso, as séries não seguem uma ordem necessariamente, mas é bom estar em dia com o universo para entendê-las de forma satisfatória.

O lançamento mais recente da plataforma, Moon Knight, que conta a origem do Cavaleiro da Lua, não menciona diretamente acontecimentos de outros filmes. Contudo, para aqueles que preferirem acompanhar a ordem cronológica, a série acontece após os eventos de Gavião Arqueiro.

Onde assistir?

Todas as produções mencionadas estão disponíveis no Disney+, com exceção de O Incrível Hulk e Homem-Aranha: De Volta ao Lar, que podem ser assistidos na Netflix, e Homem-Aranha: Longe de Casa, que está no Amazon Prime Video.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa ainda não chegou ao streaming, mas deve ser lançado no HBO Max. O filme pode ser comprado digitalmente pela AppleTV, iTunes, Google Play, NOW, Prime Video, SKY e Vivo Play.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais