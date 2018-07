'Detetives do Prédio Azul' terá novos conteúdos multiplataforma

'Detetives do Prédio Azul' Foto: Vimeo / Gloob

Uma das séries mais conhecidas do canal infantil Gloob, a Detetives do Prédio Azul terá uma nova série de conteúdos inéditos produzidos exclusivamente para a internet!

No vídeo No Som do D. P. A., por exemplo, a detetive Sol cantará uma música enquanto apresenta suas artimanhas para solucionar mistérios. Seus colegas no seriado também devem ganhar vídeos próprios em breve, como Pippo, Bento, Dona Leocádia e o porteiro Severino.

Os conteúdos serão disponibilizados semanalmente no canal Mundo Gloob do YouTube. Outra série que será exibida pelo canal planeja usar o mesmo tipo de artifício, a Escola de Gênios.

"Os canais têm um compromisso muito importante de usar as telas, e teremos surpresas boas. E não foi um trabalho separado, primeiro a série e depois o resto do conteúdo, mas um trabalho o tempo inteiro em todas as janelas possíveis", explica o diretor artístico da mixer, João Daniel Tikhomiroff, sobre a estratégia.

Clique aqui para assistir ao vídeo!