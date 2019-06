Destino de reality show de Lindsay Lohan, na MTV, é incerto

Lindsay Lohan no reality 'Lindsay Lohan's Beach Club', da MTV. Foto: MTV/Divulgação

O reality show de Lindsay Lohan pode não retornar para uma segunda temporada. O destino do programa Lindsay Lohan's Beach Club, da MTV, é incerto uma vez que o clube noturno que serve de cenário para a atração, em Mykonos, foi fechado, segudo o site Page Six.

Porém, em comunicado para o Newsday, a atriz de 32 anos disse que "o show estava se movendo para uma nova direção" e negou que tenha sido cancelado.

"Talvez não haja drama suficiente na minha vida para uma fórmula de reality show (já que não é onde eu estou na minha vida). Quanto ao clube, estamos simplesmente mudando o foco para uma localização nova e empolgante em Atenas, e também uma nova localização e parceria a ser anunciada em Mykonos. É tudo positivo", afirmou.

Segundo uma porta-voz da atriz, a série "não foi oficialmente" cancelada, conforme noticiado por outros veículos de comunicação. De acordo com o site Radar Online, a atração obteve avaliações ruins desde que estreou em janeiro deste ano. O clube em Mykonos foi aberto em maio do ano passado e o reality acompanhava a vida dos funcionários do estabelecimento.