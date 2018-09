Destaque no Globo de Ouro, 'The Handmaid's Tale' estreia no Brasil

Elizabeth Moss é a atriz principal desta série dramática Foto: MGM Studios / Divulgação

Uma das séries mais aclamadas do momento finalmente chegará à televisão brasileira. The Handmaid’s Tale - O Conto da Aia será exibida a partir de março pelo canal Paramount Channel.

Em 2018, a série conquistou o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática de TV e sua atriz principal, Elisabeth Moss, levou o prêmio de Melhor Atriz de Série Dramática. No ano anterior, a produção já havia ganhado oito das treze categorias nas quais concorreu no Emmy Awards.

The Handmaid’s Tale - O Conto da Aia se passa em um país fictício, outrora conhecido como os Estados Unidos, chamado Gilead. Nesse lugar, uma crise na taxa natalidade levou à instauração de um governo totalitário fundamentalista, onde apenas os homens exercem cargos de poder e as poucas mulheres férteis são transformadas em escravas sexuais, numa tentativa desesperada de repovoar o país.

Offred (Elisabeth Moss) vive na casa do comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes), onde precisa lidar com a cruel esposa Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski). Ela tenta sobreviver e reencontrar sua filha mas, para isso, talvez sua única esperança seja conspirar pela queda do governo autoritário de Gilead.

A série foi encomendada pelo serviço de streaming Hulu e é baseada no romance homônimo de Margaret Atwood. The Handmaid’s Tale - O Conto da Aia estreia no domingo, 11, às 21h no Paramount Channel.