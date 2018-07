Destaque do desfile da Grande Rio, Xuxa é ignorada pela Globo durante transmissão

Destaque da Grande Rio, Xuxa foi praticamente ignorada pela Rede Globo durante a transmissão do desfile. Para piorar, na hora de pronunciar as duas sílabas do nome da apresentadora, a jornalista Fátima Bernardes enrolou a língua. Foto: @xuxamenegheloficial/Instagram

Há dois anos, Xuxa trocou a Globo — onde trabalhou por quase três décadas — pela Record. Na noite do último domingo, 26, a Rainha dos Baixinhos e a emissora carioca se reencontraram pela primeira vez desde a separação: a loira foi destaque do desfile da Grande Rio. No entanto, as desavenças entre a empresa e a artista parecem não ter sido superadas.

A agremiação de Duque de Caxias homenageava Ivete Sangalo. Com uma fantasia que evocava uma espécie de "Eva" moderna, Xuxa vinha no alto de uma das alegorias. Mas, no momento em que cruzava a Sapucaí, a ex-global mal apareceu na transmissão. Aliás, foi praticamente ignorada. Para piorar, na hora de pronunciar as duas sílabas do nome da apresentadora, Fátima Bernardes enrolou a língua.

Nas redes sociais, Xuxa não comentou o assunto. Limitou-se a postar fotos de sua fantasia no Instagram, agradeceu pela participação e elogiou a amiga baiana. "Amei receber o carinho do público que é todo seu. Obrigada a todos que me deram muito carinho. Obrigada de coração. 'Veveta', você arrassou, te amo", escreveu.

Dizem que o tempo cura todas as feridas. Neste caso, a cicatrização vai demorar mais.