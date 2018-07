Desimpedidos promove campeonato de futebol com youtubers

Primeiro vídeo da Supercopa Desimpedidos foi ao ar às 19h de terça e já teve mais de 1 milhão de visualizações Foto: Youtube/Desimpedidos

Foi ao ar na última terça-feira, 17, o primeiro vídeo da Supercopa Desimpedidos, campeonato de futebol amador promovido pelo canal Desimpedidos que reúne mais de 100 youtubers de 60 canais. Somando os inscritos das páginas de todos os participantes, o torneio representa uma audiência de 89 milhões de torcedores.

Além da galera do Desimpedidos, a competição conta com 'atletas' como Cauê Moura, Felipe Castanhari (Canal Nostalgia), Portuga (PortugaPC), Julio Cocielo, Aruan Felix, Lucas (Canal Inutilismo), Leonardo Picon, Luciano Amaral (Omelete TV), Nath (Me Poupe), Matei Formiga, João (Pica Seca), Muca Muriçoca, Mítico Jovem, Mil Grau (Corinthians Mil Grau) entre outros.

A seleção de craques do Youtube está dividida em oito times, que defendem as camisas da Argentina, Espanha, Brasil, Holanda, Alemanha, Itália, Inglaterra e Rússia.

A primeira rodada foi ao ar há menos de 24 horas e teve 1.025.872 visualizações a té a publicação desta nota. Os vídeos da competição serão publicados todas as terças, às 19h, até 5 de dezembro, dia da grande final.

“O Desimpedidos representa os fãs de futebol nas redes. Proporcionar uma competição divertida com a participação de grandes canais de YouTube é o tipo de entretimento que nos apaixona”, afirmou Rafael Grostein, Sócio Fundador do canal Desimpedidos.

Confira o primeiro vídeo da Supercopa Desimpedidos: