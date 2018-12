Desimpedidos faz jogo no Pacaembu com entrada grátis nesta quarta

Bolívia e Fred, do Desimpedidos. Foto: YouTube / @Desimpedidos

O Super Clássico Desimpedidos será realizado no estádio do Pacaembu na tarde desta quarta-feira, 5, contando com a presença de ex-jogadores como Elano e Dodô.

O jogo será realizado às 17 horas e terá entrada gratuita ao público e será transmitido pelo canal do Desimpedidos no YouTube e pelo Watch ESPN.

Entre os convidados, estão Felipe Castanhari, Banheristas, Jukanalha, Futparódias, Gui Araújo, Portuga PC, Igão, F4L Juninho, do Vosso Canal, e Fábio Brazza. Os ex-jogadores Elano e Dodô serão os treinadores das duas equipes.

A narração fica por parte de Chicungunha, com comentários de Bolívia e Edu Meneses, repórter da ESPN. O apresentador Fred será capitão de um dos times.

Na sequência do Super Clássico Desimpedidos, haverá a 9ª edição do GRAACC Futebol Clube, com um amistoso realizado em parceria com a Fundação Cafu, a partir das 20h.

Os ingressos serão distribuídos nas próprias bilheterias do estádio do Pacaembu, além da Fundação Cafu (Rua Alves Souza, 65, Jardim Amália) e GRAACC (Rua Sena Madureira, 415, Vila Mariana).