‘Deixa os homens pensarem’, diz Ana Maria Braga sobre maior número de mulheres conquistando o 'BBB'

Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você', conversa com Guilherme, sexto eliminado do 'BBB 20'. Foto: Reprodução/TV Globo

A edição desta quarta-feira, 4, do Mais Você começou com a cobertura completa sobre as tempestades que atingiram o Rio de Janeiro e a Baixada Santista no início da semana. Na sequência, Ana Maria Braga recebeu Guilherme, o sexto eliminado do Big Brother Brasil 20, para o café da manhã.

Ele teve 56,07% dos votos para sair da casa, contra 43,29% de Pyong e 0,64% de Gizelly.

Antes de começar a entrevista, Ana Maria Braga ficou sabendo, no fim do quadro ‘G1 em Um Minuto’, que mulheres venceram maioria das edições do BBB no Brasil. Questionada se tinha algum palpite sobre o assunto, ela respondeu: “Eu teria um (palpite), mas estou na presença de um 'acabado de ser eliminado', prefiro me abster. Deixa os homens pensarem”.

Quando ela questionou para o convidado sobre o assunto, ele começou desejando boa sorte para as vítimas das regiões afetadas pelas tempestades.

Assista ao vídeo:

Ana Maria pergunta pro Gui o pq das mulheres estarem ganhando e se destacando mais. Guilherme começa a deixar solidariedade dele pro Guarujá. Ana Maria: ... E as mulheres? #MaisVoce pic.twitter.com/C8agEgfdue — Pâmela (@pamelacrj) March 4, 2020

Guilherme falou sobre o resultado: “Sinceramente, eu vi que foi muito acirrado. Estava muito confiante que eu ia ficar. Vi que teve uma disputa muito grande. Vi que ele (Pyong) estava a frente para sair e acabou revertendo o jogo. O meu jogo é muito diferente do dele. Mas eu tinha chance de ficar sim! Estava muito confiante”, disse Guilherme para Ana Maria.

Nas redes sociais, internautas criticaram Guilherme por fazer pressão psicológica com Gabriela, a namorada. De acordo com o público do BBB 20, ele impedia Gabi de fazer o que tivesse vontade na casa, como uma maneira de estar no controle da relação. Guilherme conseguiu rever algumas das cenas de conflitos com a namorada durante o reality.

A apresentadora também perguntou para Guilherme sobre o relacionamento dele com Bianca, a Boca Rosa, que foi eliminada no penúltimo paredão. “Nós sempre tivemos uma relação de amizade. Eu tinha carinho por ela assim como tinha pelo Victor Hugo", disse.

Durante o Mais Você, Guilherme viu alguns trechos do reality em que aparece com Boca Rosa trocando carícias e sempre juntos. Sobre isso, Ana Maria perguntou: “Na sua situação com a Bianca, se fosse o contrário? E se fosse a Gabi tendo a mesma postura que você? Porque temos que nos colocar no lugar do outro. Acredito que te daria insegurança”.

Ao longo do programa, internautas comentavam a entrevista com Guilherme. Confira:

#MaisVocê A Ana Maria Braga chegando pra perguntar sobre a Boca Rosa ao vivo....hahahha pic.twitter.com/XVFQK3LtHW — nai ????? ?? (@nai_twitteira) March 4, 2020

“Na sua situação com a Bianca, se fosse o contrário? Se fosse a Gabi tendo a mesma postura que você? Porque assim, temos que nos colocar no lugar do outro. Acredito que te daria insegurança.” Ana Maria 100000 x Gui 0 #BBB20 #MaisVoce — dan-f ??? (@daniellafaria) March 4, 2020

Namaria tá tomando o café, almoçando e jantandooo o Guilherme KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #MaisVoce — Tay ?? (@taynna_tudes) March 4, 2020

Ana Maria Braga perguntou se Guilherme acreditava que o namoro com Gabi o prejudicou e o fez sair do reality. “Não vejo que me prejudicou. Quer dizer, pode ser que sim, porque a gente acabou tendo uns conflitos. Porém, eu quis viver aquilo e ela também. Os dois acreditavam que isso poderia dar certo. Acredito que isso pode acontecer aqui fora. Lá tudo é muito intenso”, afirmou.

Louro José não resistiu e entrou na conversa: “Mas você não acha que dá uma forçada de barra às vezes não, Gui?”. “É o que eu disse: no calor das emoções, acabo errando”, justificou o ex-BBB.

Assista ao vídeo:

um papagaio jantando o macho escroto no café da manhã kkkkkkkk “Mas você não acha que dá uma forçada de barras as vezes não?" #MaisVoce #BBB20 pic.twitter.com/4k0Z1yCge2 — anthonny (@anthonnyviana) March 4, 2020

"Você não acha que deu uma forçada de barra não, cara?" Até o Louro gente #MaisVoce pic.twitter.com/7g8JmmEr0d — Leles (@lelesrodrigao) March 4, 2020

Guilherme disse que não participou de complô contra as mulheres no reality e acredita que um dos principais defeitos dele durante o jogo foi não tomar partido de ninguém.

“Na maior parte das brigas, o que mais me prejudicou foi ser isento. Muitos falam isso pra mim lá dentro. Não queria briga na casa, tentava tirar todas as pessoas de briga. Eu sou assim aqui fora. Gosto de ficar longe de confusões. Eu sabia do complô em relação aos famosos e não contra as mulheres”, ressaltou.

Ana Maria Braga também perguntou como Guilherme agiu em relação ao sentimento que Victor Hugo admitiu ter por ele. “Na verdade, eu achei que era uma brincadeira e as pessoas diziam que ele estava apaixonado. Depois, ele (Victor) me contou que era assexuado. Eu comecei a refletir no que fazer. Eu tive uma conversa com ele, deixei muito claro que eu estava com a Gabriela. E disse da minha orientação sexual e conversei com ele”, explicou.

Podia mostrar essa cena ao Guilherme. Não deixou nada para o VH. Ele está tipo a mulher do Gugu ??????#MaisVoce #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/v4L2PiOwkg — Daniel Sobral (@DanielSobralTV) March 4, 2020

O papo rendeu tanto ao longo do Mais Você que Ana Maria Braga decidiu pular a tradicional receita do dia para seguir com as perguntas com o eliminado do BBB 20. Foi um dos assuntos mais comentados durante a manhã no Twitter.

e a Ana Maria ainda encerrou o #MaisVoce com Stupid Love pic.twitter.com/NG7cgrKq5c — Leles (@lelesrodrigao) March 4, 2020

VEJA TAMBÉM: Relembre frases polêmicas da história do 'Big Brother Brasil'