Dedé diz que gostaria de ser interpretado por Leandro Hassum no cinema

O canal Viva estreou na última segunda-feira, 17, um remake do lendário humorístico 'Trapalhões', exibido pela TV Globo entre as décadas 1970 e 1990. Na nova roupagem, Didico (Lucas Veloso), Dedeco (Bruno Gissoni), Mussa (Mumuzinho) e Zaca (Gui Santana) estão bem mais ‘comportados’ do que os originais Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Quase 20 anos se passaram sem os 'Trapalhões' na TV e algumas piadas da primeira versão provavelmente não seriam aceitas nos dias de hoje. O E+ separou algumas das esquetes que naquela época pareciam inofensivas, mas que atualmente não se encaixariam nos padrões do ‘politicamente correto’. Confira

Foto: Wilton Junior/Estadão