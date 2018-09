Débora Pinheiro é campeã do 'Canta Comigo'; veja as apresentações

Débora Pinheiro, a grande vencedora da 1ª temporada do 'Canta Comigo'. Foto: Reprodução de 'Canta Comigo' (2018) / Record TV

O Reality Show musical Canta Comigo chegou ao seu fim na noite de quarta-feira, 12, e teve como grande campeã a cantora Débora Pinheiro.

Após apresentações dos oito finalistas, os três melhores classificaram-se à fase final, que seria decidida pelo público. Débora avançou junto a Gabriel Camilo e Naheda Beydoun.

Ao cantar a música Natural Woman, de Aretha Franklin, ela conseguiu convencer 96 dos 100 jurados, o que lhe garantiu um lugar no top 3.

Na sequência, cantou mais uma música, Soul de Verão, de Sandra de Sá, que lhe rendeu 48,8% da preferência do público, diante de 35% de Gabriel e 16,1% de Naheda. Além do título, Débora recebeu também a quantia de R$ 300 mil da Record TV.

Em sua primeira participação no programa, havia cantado Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye, em que levantou os 100 jurados da cadeira, lhe garantindo a vaga direta na final.

No programa, os participantes têm direito a cantar uma música e tentar convencer cada um dos 100 jurados a se levantar e 'cantar junto'. Quem convence todos durante a primeira fase, se classifica à final. Os melhores também ganham uma chance em uma 'semi final'.

Confira abaixo todas as apresentações de Débora Pinheiro, a grande vencedora, e também as canções entoadas por seus adversários na final:

Naheda Beydoun

Gabriel Camilo

Joab

Yasmine Mahfuz

Prih Queiroz

Jamily

Vinny Fist