'Deadpool 2' escreve carta pedindo aos fãs para não dar spoilers

Ryan Reynolds divulgou uma carta 'escrita' pelo Deadpool pedindo para os fãs não darem spoilers do filme 'Deadpool 2' Foto: Reprodução de cena do filme 'Deadpool'/20th Century Fox

Antes do lançamento de Vingadores: Guerra Infinita, os diretores Joe e Anthony Russo divulgaram uma carta oficial para os fãs do mundo todo pedindo a eles que não dessem spoilers logo após a estreia do filme. A dupla queria garantir que todos pudessem assistir ao longa e se surpreenderem com a produção.

Agora, foi a vez de Ryan Reynolds pedir de uma maneira bem-humorada que os fãs não deem spoilers de Deadpool 2. Escrevendo como o protagonista do filme, o anti-herói Deadpool, a carta é repleta de frases sem sentido e palavrões, como o personagem.

"Só algumas poucas pessoas sabem o roteiro de verdade do filme. Uma delas não é o Ryan Reynolds. Nós estamos pedindo a vocês que após assistirem Deadpool 2 não falem p*rra nenhuma das coisas legais que acontecem no filme. Seria bem chato estragar para todo mundo que o Deadpool morre. Estou brincando. Não estou brincando. Estou brincando?", diz um trecho da carta.

Leia o texto completo abaixo (em inglês).