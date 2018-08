'Deadpool 2': carro da pamonha anuncia venda de ingressos em SP

'Deadpool 2' estreia dia 17 de maio nos cinemas. Foto: 20th Century Fox/Marvel

Não basta o personagem Deadpool ser inusitado. A divulgação do filme também tem de ser. Desta vez, um carro de pamonha foi utilizado para anunciar a sequência da história estrelada por Ryan Reynolds.

Circulando pelas ruas de São Paulo, como a 25 de Março, uma Kombi vermelha e branca chamava a atenção das pessoas com alto-falante.

"Não seja um pamonha e compre já o seu ingresso. O filme mais família do ano está chegando, Deadpool 2. Tem pra mocinha e pro moção", anuncia.

"Sabe como é que é, né? Filme de baixo orçamento, gastaram um dinheirão no braço do Cable, só sobrou esse carro para a divulgação", brinca.

Mais uma vez, há um 'reforço' para que as pessoas vejam logo o filme e não vejam spoilers. "Vai logo, senão você vai tomar spoiler e vai ficar com cara de quê? Pamonha, pamonha, pamonha". Deadpool 2 estreia no dia 17 de maio nos cinemas.

O vídeo da ação de marketing foi divulgado pela Fox Film do Brasil. Assista abaixo: