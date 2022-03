'De Volta aos 15': Netflix renova série para a segunda temporada

Em 'De Volta aos 15', Maisa e Camila Queiroz interpretam a mesma personagem, Anita. Foto: Instagram/@netflixbrasil

A Netflix resolveu agradar aos fãs de De Volta aos 15 e anunciou nesta segunda-feira, 21, que a série ganhará uma segunda temporada.

O anúncio foi dado através de um vídeo divulgado nas redes sociais do serviço de streaming em que as atrizes que vivem a protagonista, Maisa e Camila Queiroz, aparecem contando sobre a novidade.

Camila garantiu que a continuação da produção brasileira terá "muita nostalgia, Floguinho e viagem no tempo". De Volta aos 15 se passa em 2006 e "Floguinho" é uma rede social fictícia criada em referência às redes da época.

Na trama, Camila Queiroz interpreta Anita, que, com 30 anos, se vê insatisfeita com o rumo da vida adulta. Durante o casamento da irmã mais velha, ela descobre que pode voltar à época em que tinha 15 anos e em que é interpretada por Maisa.

A protagonista então passa a tentar "consertar" a vida de todos ao redor dela, mas descobre que cada mudança no passado impacta no futuro – nem sempre para melhor.

A Netflix ainda afirmou que, na nova temporada, a série contará com dois viajantes no tempo. Além de Maisa e Camila, nomes como Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Pedro Vinícius, Antonio Carrara e Pedro Ottoni também fazem parte do elenco.

De Volta aos 15 é inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira e é produzida pela GLAZ Entretenimento.

Veja o vídeo sobre o anúncio:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais