De surpresa, Tiririca casa em cerimônia no 'Programa Eliana'

Tiririca e Nana Magalhães na cerimônia de casamento Foto: Rodrigo Belentani/SBT

Após duas tentativas frustradas de casamento ao longo dos 20 anos juntos, Tiririca se casou com Nana Magalhães no Programa Eliana, exibido no SBT neste domingo, 1º.

Nana contatou a produção de Eliana sem que Tiririca soubesse para oficializar a união religiosa - ambos já eram casados no Civil. "A gente já tentou casar duas vezes na igreja, mas não deu certo. É muita burocracia. Em uma, por exemplo, os padrinhos tinham que ser casados", contou.

O programa, então, elaborou um roteiro para que o comediante e político se preparasse para a cerimônia sem desconfiar.

A Tiririca, Eliana informou que ele participaria do casamento de uma fã. O deputado ainda teve 'um dia de playboy', no qual experimentou e opinou sobre pratos da culinária francesa, sem saber que estava provando o menu do próprio casamento.

Enquanto isso, Nana teve um dia de noiva com Chris Flores, que apresenta na emissora o reality show Fábrica de Casamentos.

Ao chegar à cerimônia, Tiririca encontrou a família e Nana vestida de noiva. Nanda, a filha do casal, foi a aia do casamento.