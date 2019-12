'De Férias Com o Ex Brasil': MTV abre inscrições para 6ª temporada

Participantes do 'De Férias Com o Ex: Celebs'. Foto: MTV / Divulgação

A MTV anunciou que as inscrições para a 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil estão abertas a partir desta quarta-feira, 11.

Para participar da nova temporada, é necessário entrar no site da MTV e inscrever seu cadastro (clique aqui para conferir).

Além de informações pessoais como nome e idade, também é necessário disponibilizar um perfil em modo público no Instagram e responder a algumas perguntas, como contar "três fatos interessantes" sobre si mesmo, descrever como seriam suas "férias perfeitas" e citar seus "maiores hobbies".

Por enquanto, ainda não há data definida para a estreia da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil. O canal informa apenas que o programa vai ao ar em 2020.

De Férias Com o Ex: A Treta Não Tira Férias

Além da 6ª temporada, também será feito o De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias, espécie de spin-off do reality show que já teve duas temporadas.

Desta vez, o programa contará com a ex-participante Gabi Prado como apresentadora. Ao todo, serão 10 episódios, com uma hora cada, com previsão de estreia na MTV para o "início de 2020".

O programa contará com participantes da 4ª e da 5ª temporadas (Matheus Crivella, Tati Dias, Bifão, Pedro Calderari, Bruno Mooneyhan, Lary Bottino, Stefani Bays, Hana Khalil, MC Rebecca, Gui Araújo, Any Borges, Lipe Ribeiro, Biel Romano, Cinthia Cruz, Marcelle Casagrande e Fabio Beltrão).

