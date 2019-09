'De Férias Com o Ex Brasil: Celebs': MTV anuncia data de estreia

Participantes do 'De Férias Com o Ex: Celebs'. Foto: MTV / Divulgação

O De Férias Com o Ex Brasil: Celebs, 5ª temporada do reality show da MTV Brasil, ganhou data de estreia: 3 de outubro.

O programa será exibido às 22h, reunindo 12 personalidades em uma mansão na cidade de Trancoso, na Bahia. Durante a temporada, os cantores Pabllo Vittar e Vitor Kley farão participações musicais especiais.

Entre os participantes do De Férias Com o Ex Brasil: Celebs estão a ex-BBB Hana Khalil, MC Rebecca e Léo Picon. Confira abaixo a lista de participantes completa da próxima temporada do De Férias Com o Ex: