'De Férias com Ex Brasil - Celebs': veja os participantes da nova temporada

Confira a lista dos participantes da nova temporada do 'De Férias Com Ex Brasil: Celebs' Foto: Instagram/ @mtvbrasil

A MTV divulgou a lista de participantes da segunda temporada do De Férias com o Ex Brasil - Celebs, nesta sexta-feira, 26. O reality show, que ainda não tem previsão de estreia, foi gravado em janeiro deste ano, em uma casa em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo.

No elenco, integram nomes como Marina Godoy, vencedora do The Circle Brasil e a sobrinha de Zezé di Camargo, a cantora sertaneja Day Camargo. Além disso, o ator Tarso Brandt, que está atualmente no ar na reprise da novela A Força do Querer, será o primeiro homem trans a participar do programa.

Estão na lista também a cantora e compositora Gabily, o DJ Neguin, o humorista Rico Melquiades, o cantor Caíque Gama e os influenciadores digitais Matheus Pasquarelli e Ingrid Ohara.

Outros nomes conhecidos pelo público que estão confirmados nesta nova edição são os ex-participantes Pedro Ortega e Maju Mazalli, da segunda temporada do De Férias Com Ex Brasil, e Lary Bottino, que entrou como ex de Pedro Calderari na quarta temporada do programa.

Com novas dinâmicas, o reality, que geralmente estreia no primeiro semestre do ano, irá ao ar semanalmente na MTV e também via streaming, no Amazon Prime Video.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais