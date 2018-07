Dayse está na final do 'MasterChef Profissionais' com Marcelo Verde

Marcelo e Dayse são os finalistas de 'MasterChef Profissionais'. Foto: Divulgação/Carlos Reinis/Band

Na última terça-feira, 6, o MasterChef Profissionais, da Band, finalmente definiu seus finalistas: Marcelo e Dayse. O bom desempenho da chef surpreendeu e alegrou a muitos, já que ela foi vítima de diversos episódios machistas durante o reality.

Alguns adversários homens chegaram a dizer que ela era 'a menos perigosa' do programa, e já a mandaram 'varrer o chão' durante uma prova em equipe. Além disso, Ivo Lopes, participante que foi eliminado no episódio anterior, chegou a dizer que 'trabalhar com mulher era mais complicado'. No vídeo abaixo, é possível ver alguns desses momentos:

Mas nada disso atrapalhou o bom desempenho de Dayse, que agora está na final. A semifinal foi composta por duas provas, como de costume. Na primeira, os competidores Marcelo, Dayse e Dário tiveram que usar ingredientes orgânicos que estavam nas caixas surpresa. Marcelo fez uma carne dry aged caramelizada ao creme de alho, o que garantiu sua vaga na final.

Na prova eliminatória entre Dayse e Dário, eles tiveram de fazer um coulibiac, um prato russo que combina peixe e massa folhada. No fim das contas, os jurados acharam o prato da chef mais saboroso, e ela foi eleita a adversária de Marcelo.

Após o resultado, Dayse chorou e comemorou: "Se cheguei até aqui é porque sou boa", disse. Nas redes sociais, sua vitória também causou comoção:

#MasterChefBR dayse representa a força e a garra da mulher nesse programa, vamosa garota ser campeã! — Mahzinha (@Mah_Falk) 7 de dezembro de 2016

Só acho que agora a Dayse deveria mandar o Ivo e o Dário limpar o chão. Kkkkkkkk #MasterChefBR — thaine abreu (@thainepamela) 7 de dezembro de 2016

#MasterChefBR Dario saiu Mas agora vamos com tudo Dayse! Mostra pra esse machista do Marcelo do que você é capaz. Girl Power! — Snap: brunapaivac (@BrunaPaivaC) 7 de dezembro de 2016

Torço pra Dayse pq não aturo machismo, e ela é um exemplo de superação desse preconceito! #MasterChefBR — WHAT? (@IsinhadeAndrade) 7 de dezembro de 2016