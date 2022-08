David Harbour, de 'Stranger Things', revela qual música o salvaria do Vecna

David Harbour, ator que interpreta Jim Hopper em Stranger Things, revelou qual música o salvaria do Vecna, vilão da quarta temporada da série da Netflix.

Caso você não se lembre, o monstro do Mundo Invertido tem a habilidade de possuir as suas vítimas, fazendo com que elas tenham alucinações antes de morrerem. Contudo, uma das formas de se livrar da "maldição do Vecna" é escutando a sua música favorita.

Em entrevista ao E! News, Harbour disse que a faixa Mr. Jones, da banda Counting Crows, seria capaz de salvá-lo. "Com certeza, me traria de volta. Me leve de volta para a faculdade", disse durante o programa Nightly Pop.

O ator brincou que considera seu gosto musical "vergonhoso" e que, por isso, raramente o revela. "Meus anos de faculdade foram o início dos anos 1990, foi aí que a música virou muito importante [para mim]. Eu ficava sentando no meu dormitório relaxando ao som de Counting Crows e Stone Temple Pilots", lembrou.

Mr. Jones foi lançada pela banda Counting Crows em 1993 para o álbum August And Everything After e é até hoje um dos maiores sucessos do grupo.

Se você também ficou curioso para saber qual música te salvaria do Vecna, uma ferramenta criada pelo Spotify pode te ajudar. Os usuários da plataforma de streaming podem ter uma playlist personalizada, baseada em suas músicas favoritas.

A novidade foi lançada no final de junho, em uma parceria com Stranger Things. Um uma publicação feita pelo perfil oficial da série no Twitter explica que a primeira canção da lista é a que salvaria a sua vida.

Chamada de Upside Down Playlist (Playlist do Mundo Invertido, em português), a ferramenta está disponível para todos os usuários da plataforma. Confira aqui.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

the first Song on the list = your savior song

[https://t.co/rZ10wCJ6tA] pic.twitter.com/N3KOU3ohSK