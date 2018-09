Datena comemora saída do ‘Brasil Urgente’: ‘A Band resolveu me conceder esse alvará de soltura’

Em evento que apresentou a nova programação da Band, o apresentador José Luiz Datena comemorou sua saída do 'Brasil Urgente' Foto: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação

Durante evento que apresentou a nova programação da Band nesta última terça-feira, 27, o apresentador José Luiz Datena comemorou sua saída do programa policial Brasil Urgente, que comanda há 15 anos. O portal UOL informa que Datena falou que se sentia “em uma prisão perpétua” e pensou que nunca sairia do telejornal.

"[Foi] um habeas corpus do Gilmar Mendes para mim. Eu pensei que a minha carreira na televisão tinha virado prisão perpétua. Eu nunca mais ia sair desse raio de programa de polícia, para dizer a verdade. A Band resolveu me conceder esse alvará de soltura. Eu levei um azar desgraçado porque o cara que vai entrar no meu lugar é o meu filho. Eu avisei: 'Você vai se ferrar'. O problema é totalmente dele”, brincou o apresentador.

Joel Datena, filho do apresentador e que já comanda o programa nos finais de semana e feriados, vai assumir a titularidade do Brasil Urgente. Já Datena ganhou um programa nas tardes de domingo na Band, Agora é com Datena, que estreará em abril e deve seguir a linha do programa de Rodrigo Faro na Record TV.