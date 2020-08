Data de estreia de 'A Fazenda' é confirmada com 20 participantes

"Você é desagradável, você é chata", xingou Fábio Arruda frente à sua colega de confinamento Ana Paula Minerato na 9ª edição de 'A Fazenda'. "Jura? E você é insuportável, meu amor", respondeu ela, que fez um movimento com a cabeça, ameaçando uma cabeçada. Na sequência, Fábio perdeu o controle: "Me dá uma cabeçada! Dá, sua macaca! Vem me dar a cabeçada! Sua rampeira! É bem do seu nível, sua maloqueira! Você é um bicho, você é um animal! Você é marginal, você é da rua, você é da sarjeta!". Relembre o momento aqui.







Foto: Reprodução de 'A Fazenda 9' (2017) / Record TV