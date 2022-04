Das telonas ao streaming: Saiba como assistir sucessos recentes fora do cinema

'Batman' chegou à plataforma da HBO Max no dia 18 de abril. Foto: Warner Bros. Pictures

As plataformas de streaming revolucionaram o modo como os filmes chegam aos espectadores. Isso porque a velocidade com que eles são disponibilizados fora das "telonas" do cinema para o público está cada vez maior.

Longas que mal saíram de cartaz, como Batman, já podem ser assistidos no conforto do sofá de casa.

O Estadão fez uma seleção e separou alguns dos principais lançamentos recentes do cinema que já estão disponíveis no streaming.

Confira:

Batman – HBO Max

Ainda disponível nos cinemas, o filme chegou à HBO Max no dia 18 de abril e fez a alegria dos usuários. O principal destaque de Batman é o ator Robert Pattinson, conhecido por ter interpretado o vampiro Edward Cullen na saga Crepúsculo.

O longa foi um dos mais bem avaliados da nova fase da DC, conta com a direção de Matt Reeves e, além de Pattinson, também traz nomes como Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell.

Venom: Tempo de Carnificina – HBO Max

Um dos últimos lançamento do serviço da HBO Max, Venom: Tempo de Carnificina está disponível no streaming desde o último sábado, 23. O filme estreou nos cinemas no final do ano passado como uma continuação de Venom, de 2018.

Tom Hardy interpreta o personagem principal, um dos mais conhecidos e complexos do universo Marvel. Além dele, também integram o elenco: Woody Harrelson, Michelle Williams e Naomie Harris. O longa foi dirigido por Andy Serkis.

King Richard: Criando Campeãs – HBO Max

O filme estrelado por Will Smith também chegou ao streaming pouco tempo após estrear nos cinemas. O longa conta a história da entrada de Venus e Serena Williams no tênis sob a ótica do pai, Richard Williams.

O longa concorreu ao Oscar 2022 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Canção Original e Melhor Roteiro Original e garantiu a estatueta de Melhor Ator para Will Smith.

007: Sem Tempo Para Morrer – Amazon Prime Video

O último filme do espião britânico James Bond também pode ser assistido pelas telinhas do streaming. Disponível no Amazon Prime Video, 007: Sem Tempo Para Morrer também concorreu ao Oscar deste ano e venceu na categoria de Melhor Canção Original.

O filme conta com a direção de Cary Joji Fukunaga e com nomes como Daniel Craig, Ana de Armas, Dali Benssalah e David Dencik no elenco.

Duna – HBO Max

Sucesso no cinema e destaque no Oscar, Duna também pode ser conferido na plataforma do HBO Max. O longa venceu nas categorias de Melhor Trilha Original, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Especiais e Melhor Som na edição deste ano da maior premiação do cinema.

O filme também conta com um elenco de peso e traz nomes como Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Jason Momoa. Duna foi dirigido por Denis Villeneuve e contou com um orçamento de US$ 165 milhões.

A Crônica Francesa – Star+

Outro filme que contou com a presença de Timothée Chalamet no elenco, A Crônica Francesa também chegou rápido à plataforma do Star+. Com a fórmula inconfundível do diretor Wes Anderson, o longa lotou salas durante a pré-estreia na Mostra de São Paulo e foi aplaudido por 9 minutos quando foi exibido no Festival de Cannes.

Além de Chalamet, o filme também conta com a presença de nomes como Benicio Del Toro, Frances Mcdormand, Tilda Swinton, Owen Wilson e Bill Murray.

Morte no Nilo – Star+

Morte no Nilo chegou recentemente ao catálogo do Star+: no dia 20 de abril. O suspense é baseado no romance da escritora Agatha Christie e estreou nos cinemas em fevereiro deste ano.

O longa tem Gal Gadot, Armie Hammer​, Letitia Wright e Kenneth Branagh no elenco e gira em torno do mistério de um assassinato em um cruzeiro de luxo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais