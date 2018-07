Danny Masterson, do 'That '70s Show', é investigado por estupro de três mulheres

Danny Masterson hoje atua na série The Ranch, da Netflix. Foto: AP/Annie I. Bang

Danny Masterson, o Steven Hyde da série That '70s Show, está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles por abuso sexual, segundo o site The Holywood Reporter. Três mulheres teriam registrado queixa na polícia contra o ator, por agressões realizadas nos anos 2000.

Atualmente na série The Ranch, da Netflix, Masterson é membro da cientologia e negou as acusações. Por meio de um comunicado, um porta-voz do ator afirmou que as denúncias foram feitas para manchar a imagem da seita após a polêmica série Leah Remini: Scientology and the Aftermath (Cientologia e as Consequências), exibida no canal A&E, feita pela atriz e ex-membro da cientologia Leah Remini.

"Essas falsas alegações parecem ser motivadas para dar mais força à série de televisão anti-cientologia de Leah Remini, já que uma das vítimas só fez a acusação após entrar em contato com Remini", diz o texto, enviado ao site The Variety.

No programa, Remini, hoje é uma grande crítica da cientologia, acusa a seita de proteger deliberadamente a imagem de personalidades ligadas ao grupo.

Segundo o site The Variety, as três mulheres também seguem a cientologia, e a seita teria atuado para abafar as denúncias.

O comunicado de Danny Masterson ainda desqualifica as acusações ao afirmar que uma das supostas vítimas é uma ex-namorada. "O suposto incidente ocorreu na metade do relacionamento de seis anos dos dois e ela continuou sendo namorada dele", afirma o texto.

A nota também afirma que essa mesma ex-namorada de Masterson já fez "numerosas e inconsistentes" acusações de estupro contra pelo menos outros três atores e músicos. "Quando Danny terminou o relacionamento, ela seguiu o perseguindo e até ameaçou bater a atual esposa dele, Bijou Phillips".

O texto afirma, ainda, que outra acusação já teria sido investigada pela polícia de Los Angeles e não teria "mérito algum".