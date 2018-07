Danilo Gentili se fantasia de Temer no 'The Noite' especial de Halloween

Danilo Gentili se veste de Michel Temer em edição temática do 'The Noite'. Foto: Leonardo Nones/Divulgação

O The Noite da última segunda-feira, 31, teve temática especial em comemoraçaõ ao Dia das Bruxas e, por isso, o apresentador Danilo Gentili se fantasiou de Michel Temer. Com uma faixa presidencial, nariz postiço e cabelos brancos, Gentili recebeu convidados que fazem alusão ao mundo dos mortos.

Uma das convidadas foi Nina Maluf, maquiadora de defuntos, que está há 12 anos na profissão e revelou sofrer preconceito por causa de seu trabalho. Ela chegou a mostrar algumas técnicas que usa em seus 'clientes'.

Já o segundo convidado foi Francivaldo Gomes, um ex-coveiro que hoje atua como guia turístico no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Ele contou que gosta do que faz e que gosta de cemitérios, e que costumava pesquisar a história dos defuntos que estão enterrados no cemitério.

O cenário do programa também fazia alusão ao Halloween: uma melancia com olhos, boca e iluminação interna ficou exposta na mesa de Gentili, e o estúdio estava cheio de teias de aranha, iluminação escura e cadáveres de mentira.