Danilo Gentili promove reencontro das apresentadoras do programa 'Fantasia'

Apresentadoras do extinto 'Fantasia' participam do programa 'The Noite', do SBT Foto: Bang Showbiz

Danilo Gentili conseguiu reunir Amanda Françozo, Débora Rodrigues e Jackeline Petkovic, ex-apresentadoras do extinto Fantasia - transmitido pelo SBT na década de 1990 - no palco do programa The Noite.

No encontro, que aconteceu quase 19 anos depois da estreia do game show, as apresentadoras relembraram antigas brincadeiras da atração, como por exemplo o Para Bola e Na Boca do Forno.

Além disso, cada uma delas contou como foi a sua luta para ser selecionada para participar do programa, que foi sucesso de audiência no horário.

Débora Rodrigues estreou junto com Jackeline Petkovic no programa, em dezembro de 1997. Elas dividiam o palco com Adriana Colin, que depois de sua passagem pelo SBT foi para a Rede Globo fazer merchandising no Domingão do Faustão.

Junto com as apresentadoras havia um time de dezenas de dançarinas, entre elas Amanda Françozo, que foi promovida a apresentadora após a saída de Valéria Balbi, em 1998.

Quem também integrava o programa era Tânia Mara, que seguiu a carreira de cantora após o fim do programa e se casou com Jayme Monjardim, diretor de novelas da Globo.

Quase um ano depois de sua estreia, o programa trocou de comando e passou para as mãos de Carla Perez, que na época havia acabado de deixar o grupo É o Tchan.

Mas a vida útil do programa estava condenada. Em 1999 Silvio Santos tirou a atração do ar, voltando somente em 2000. No entanto o impacto não era mais o mesmo e cerca de seis meses depois o Fantasia saiu da grade de programação do SBT.

Como tentativa de alavancar a audiência das madrugadas do SBT, Silvio Santos colocou o game no ar novamente em 2007, mas a ideia não deu certo e o Fantasia foi extinto de vez.

Atualmente, Amanda Françozo apresenta um programa na Rede Brasil, Jackeline Petkovic está na RedeTV!, e a ex-sem-terra Débora Rodrigues, após participar do Mulheres Ricas, da Band, se dedica as competições da Fórmula Truck.

O The Noite com as ex-apresentadoras do Fantasia vai ar ao nesta segunda-feira, 6, no SBT.