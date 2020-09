Danilo Gentili cita polêmica de Léo Lins com autistas no 'The Noite'

O humorista Léo Lins Foto: YouTube / @The Noite com Danilo Gentili

Danilo Gentili, apresentador do The Noite, citou a polêmica envolvendo o humorista Léo Lins, que faz parte do elenco do programa, com a comunidade autista no programa da última segunda-feira, 28, que trouxe uma entrevista com o youtuber Willian Chimura, que também aborda temas referentes ao autismo.

Gentili mencionou a polêmica ao início do programa: "Bom, pessoal. Na última semana, rolou uma treta aí na internet... Para maiores detalhes, vá no canal do Léo Lins."

"Em me juntei com o diretor do programa e a gente pensou: 'Por que a gente não transforma essa treta da internet, que começa até bem intencionada, mas descamba para baixaria? Por que a gente não eleva o nível disso? Usa o espaço que a gente tem na TV que atinge muito mais pessoas. A TV não tem 'bolha social', é para todo mundo", continuou.

Ao fim da entrevista, Léo Lins comentou: "Para mim foi muito enriquecedor. Passei a respeitar ainda mais essa comunidade. Fui pesquisar de coração, e não por pressão. Inclusive, por isso até demorei a me pronunciar".

"Postei um vídeo explicando todos os acontecimentos, está monetizado e vai ser doado para uma causa em prol do autismo. Acho que o saldo final foi muito positivo, porque a gente atraiu atenção para temas realmente relevantes, e não circo midiático", concluiu.

Assista à íntegra da entrevista de Willian Chimura no The Noite abaixo:

Entenda a polêmica entre Léo Lins e a comunidade autista

Léo Lins foi alvo de um abaixo-assinado e de ameaças de processo na Justiça após ter feito comentários considerados ofensivos em resposta a pessoas que criticaram e cobraram uma retratação após comentário feito por sua namorada, Aline Mineiro, em vídeo que comparava o humorista, que estava quieto em uma festa, a uma pessoa com autismo.

Posteriormente, tanto o casal quanto grupos ligados à comunidade autista alegam ter sido alvo de ofensas nas redes sociais. Léo afirma que chegou a receber ameaças de morte, além de um telefonema para sua mãe, que passou mal com o fato.

Lins e Aline publicaram um vídeo de retratação expondo seu ponto de vista após cerca de 10 dias do início da polêmica (clique aqui para assistir).

