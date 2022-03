Daniel Radcliffe confessa não ter interesse em voltar a fazer 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe disse que ainda não tem vontade de fazer um novo filme do 'Harry Potter'. Foto: Warner Brothers Pictures

Daniel Radcliffe não se vê retornando à franquia de Harry Potter no momento. Ao jornal The New York Times, o ator falou sobre a possibilidade de gravar uma nova versão do filme para os cinemas.

"Essa não é a resposta que as pessoas vão querer ouvir, mas acho que só consegui fazer o especial [de reunião da HBO Max] porque Harry Potter não é mais parte do meu dia a dia."

Ele garantiu estar feliz com a sua vida profissional atual e disse que dar vida novamente ao menino bruxo geraria um desgaste. "Voltar [ao personagem] seria uma mudança gigantesca na minha vida."

Mas ele não negou uma possibilidade no futuro. "Eu não estou dizendo nunca, mas olhe para o pessoal de Star Wars: eles tiveram 30, 40 anos antes de voltar. Para mim, faz só 10 anos. Não é algo em que estou interessado no momento."