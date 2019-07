Daniel participa do 'The Voice' como cantor e surpreende jurados

Daniel cantando no 'The Voice Brasil' como 'candidato' Foto: Reprodução de 'The Voice Brasil' (2019) / Globo

O cantor Daniel surpreendeu os jurados do The Voice Brasil, que estreou sua 8ª temporada na última terça-feira, 30, ao aparecer em uma participação especial como se fosse um dos candidatos das audições 'às cegas'.

Daniel surgiu cantando a música Como Vai Você, e, pouco depois, já conquistou o voto de aprovação de Ivete Sangalo. Na sequência, vieram Iza e Michel Teló. Por fim, Lulu Santos, que, antes de se virar, bradou: "É o Daniel!"

"É uma sensação incrível. A noite passada, por exemplo, eu não dormi. Confesso que eu tinha essa curiosidade, de sentir o que tanta gente sente nesse palco. É uma sensação incrível", explicou o sertanejo, sobre o convite.

VEJA TAMBÉM: Como estão os vencedores do The Voice Brasil atualmente

Daniel foi jurado da atração durante as três primeiras temporadas do The Voice Brasil, entre 2012 e 2014.

Após uma conversa com os outros jurados e o apresentador Tiago Leifert, o cantor pediu ajuda da plateia e gritou, inspirado em Carlinhos Brown, outro conhecido jurado do programa: "Ajayô! Ajayô! O The Voice é nosso!"

Na sequência, Daniel voltou a cantar um trecho de Como Vai Você, desta vez acompanhado por Iza, Ivete Sangalo, Michel Teló e Lulu Santos.

Clique aqui para assistir à íntegra da participação especial de Daniel na estreia da 8ª temporada The Voice Brasil.

Eu tô CHOCADO que o @CantorDaniel participou das Audições! Saiba tudo sobre a estreia do #TheVoiceBrasil ➡ https://t.co/lrFGM2IZEu pic.twitter.com/k720h3IlLc — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) July 31, 2019

VEJA TAMBÉM: Relembre as polêmicas do The Voice Brasil