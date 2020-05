Daniel Filho compara pandemia com guerra mundial 'onde não há inimigo atirando'

Daniel Filho durante papo com o jornalista Pedro Bial Foto: Reprodução / Globo

Daniel Filho deu entrevista ao programa Conversa com Bial na segunda-feira, 25, e falou sobre a situação do Brasil diante do novo coronavírus.

Aos 82 anos e diretor de sucessos como Se Eu Fosse Você, Malu Mulher e Chico Xavier, Filho comparou a pandemia com uma nova guerra mundial "onde não tem inimigo atirando". Na visão dele, isso se demonstra pelas desigualdades sociais, nas quais os mais pobres saem mais prejudicados durante a crise.

Daniel Filho lembrou também do início da TV no Brasil para falar sobre as dúvidas a respeito do futuro causadas pelo novo coronavírus. “Quando a gente começou a fazer a televisão, a gente não sabia o que fazer com a televisão. Ela chegou e ficamos olhando para as câmeras e todo mundo ficou pensando ‘O que a gente faz com isso?’”,

O cineasta conta que está com três filmes prontos, mas não tem onde passar. "Um dos filmes é a refilmagem do Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, o longa O Silência da Chuva, que está pronto, e o Medida Provisória, que foi dirigido por Lázaro Ramos e tem a minha produção."

