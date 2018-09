Daniel Bork estreia programa com Jiang, do 'MasterChef', na Band

Apresentadores do programa 'Cozinha do Bork' Foto: Instagram / @pu.jiang1

Daniel Bork iniciou uma nova fase em sua carreira nesta segunda-feira, 12. Ele apresentou o primeiro episódio da Cozinha do Bork, programa criado a partir da reformulação do programa Dia Dia, da Band, do qual ele foi apresentador por aproximadamente nove anos.

A nova atração conta com quadros temáticos para dar dicas sobre, por exemplo, ingredientes, refeições de baixo custo e como criar um negócio próprio a partir das experiências na cozinha.

“Minha expectativa é que as pessoas gostem muito porque estamos usando a experiência para avançar no conteúdo”, disse o chef ao portal de notícias da Band.

A emissora ainda escalou Pu Jiang, a ex-participante popular do Masterchef, para ajudar o chef na apresentação do programa e, também, com algumas receitas. Além disso, a jornalista Luitha Miraglia vai acompanhar as redes sociais para que Daniel possa interagir com o público e tirar suas dúvidas.

Cozinha do Bork vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h50, na Band.