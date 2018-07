Danica McKellar relembra momentos de 'Anos Incríveis'

Danica McKellar relembrou alguns dos melhores momentos que viveu na série 'Anos Incríveis' no Twitter do TODAY Show. Foto: Instagram / @danicamckellar

Eternizada por interpretar Winnie Cooper na série Anos Incríveis, a atriz Danica McKellar fez um vídeo para o Twitter do programa americano TODAY Show relembrando os melhores momentos que viveu durante a produção.

A série fez sucesso entre os anos de 1988 e 1993 e teve seis temporadas contando os dilemas sociais das décadas de 1960 e 1970 pelos olhos do adolescente Kevin Arnold, interpretado pelo ator Fred Savage. Winnie era a namorada de Kevin e os dois viveram um longo relacionamento na série, cheio de idas e vindas.

No vídeo, Danica lembra do bom relacionamento que tinha com os atores. "Eles eram como meus irmãos. Foram bons tempos", disse. Ela também contou que era apaixonada pelo ator Michael J. Fox e relembrou um encontro rápido que teve com o ator. "Aquilo fez o nosso ano", contou.

Seu momento favorito na série foi quando Winnie se saiu melhor que Kevin nos exames finais de matemática. "A série se passava na década de 1960 e naquela época não era socialmente aceito para meninas serem melhores que os meninos em matemática. Winnie foi à frente de seu tempo", afirmou.

A história acabou sendo um presságio para Danica, que também é formada em Matemática e hoje também escreve livros sobre o tema, como Do Not Open this Math Book, Bathtime Mathtime e Goodnight Numbers.

Danica McKellar também é formada em matemática e hoje escreve livros sobre o tema. Foto: Instagram / @danicamckellar

Sobre um possível retorno da série, a atriz acredita que não acontecerá. "Fred Savage disse que nunca faria, e acho que arruinaria a história", explicou.

Confira abaixo o vídeo completo (em inglês):