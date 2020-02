Dani Calabresa faz sua estreia no 'Se Joga' nesta quarta-feira

Dani Calabresa no 'Se Joga' Foto: Reprodução de vinheta do 'Se Joga' (2020) / TV Globo

Dani Calabresa, atriz e humorista, estreia nesta quarta-feira, 5, um novo quadro no programa Se Joga, da Globo.

Em chamada que está sendo divulgada na programação da emissora, ela revelou que o nome do quadro.

"Se alguém vai interromper alguma coisa aqui sou eu. Sim, quarta-feira estreia o meu novo quadro, Interrompemos a Programação com Dani Calabresa. Vou mostrar os bastidores da TV de um jeito muito diferente no Se Joga. Vai ser muito legal", conta, interagindo com o narrador da vinheta.

O quadro apresentado por Dani Calabresa irá ao ar uma vez por semana.