Dani Calabresa assume lugar de Rafael Portugal em quadro no 'Big Brother Brasil'

A apresentadora Dani Calabresa será a nova atendente do ‘CAT BBB’ Foto: Guto Costa

O Big Brother Brasil 22 estreia em janeiro com mudanças. Além de Tadeu Schmidt no lugar do apresentador Tiago Leifert, Dani Calabresa foi anunciada como substituta de Rafael Portugal.

A humorista será a atendente do ‘CAT BBB’ no ano que vem.

A missão dela será interagir com o púbico e garantir novas perspectivas, um tanto de deboche e boas risadas sobre os principais acontecimentos do reality show.

“Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)”, afirmou Dani.

A atriz é fã do programa e, na edição de 2021, participou de diversas lives no GShow como comentarista. “Eu sou fã do BBB! Me envolvo e me apego aos participantes! Quero fazer tudo pro público se divertir comigo, antes só preciso entender se perco ou não estalecas”, disse.

O Big Brother Brasil 22 tem estreia prevista para 17 de janeiro.