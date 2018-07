Dancinha de Fernando Rocha no 'Bem Estar' viraliza; veja o vídeo

Fernando Rocha durante coreografia. Foto: Reprodução do programa 'Bem Estar' (2018)/ TV Globo

Fernando Rocha voltou a fazer o público rir ao dançar músicas como Indecente, de Anitta, e Macarena, durante o programa Bem Estar desta sexta-feira, 27.

Na última terça-feira, 24, o apresentador já havia viralizado após fazer uma piada ao vivo, gerando constrangimento no médico convidado da atração.

O jeito descontraído do jornalista tem conquistado a simpatia de parte do público nas redes sociais. “Finalmente vi o vídeo do carinha do Bem Estar contando a história da clara e do ovo. Agora quero saber tudo sobre a vida e a obra de Fernando Rocha”, escreveu um usuário do Twitter. “Você alegra nossos corações quando dança, te adoro. Nunca pare de dançar”, disse outro fã em comentário no Instagram de Rocha.

Em seu Instagram, Fernando compartilhou um vídeo de seu ensaio: "Treino difícil, jogo fácil". Assista:

Treino difícil jogo fácil Uma publicação compartilhada por Fernando Rocha (@fernandorocha11) em 27 de Jul, 2018 às 6:25 PDT

Não é a primeira vez que o apresentador faz piada durante o programa. Em 2012, ele deixou a âncora do Jornal Hoje, Sandra Annenberg, sem reação após fazer piada com o tempo seco: “Sandra, o tempo está tão seco que dizem que o namorado fala para a namorada 'eu te amo' e ela responde 'sei.’. O tempo tá muito seco, entendeu? Há secura nas relações também, entendeu, Sandra”.