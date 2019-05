'Dancing Brasil': Record anuncia 5ª temporada do reality de Xuxa

As músicas 'Daylight In Your Eyes' e 'There Must Be An Angel' (versão do clássico da dupla Eurythmics) fizeram sucesso no Brasil no início dos anos 2000, mas poucos se lembram que o grupo formado por Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Jessica Wahls e Vanessa Petruo foi formado na primeira edição do 'Popstars' feita na Alemanha, em 2000.







Foto: Fabrizio Bensch / Reuters