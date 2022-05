'Dança dos Famosos': Quadro tem calcinha com enchimento de Douglas Souza e protesto de Vitão

Os homens se apresentaram ao som do funk no quadro 'Dança dos Famosos' neste domingo, 15, no 'Domingão com Huck'. Foto: TV Globo

Após as mulheres arrasarem no funk, foi a vez dos homens se jogarem ao som do ritmo neste domingo, 15, no quadro Dança dos Famosos do programa Domingão com Huck, na TV Globo.

O quadro foi recheado de muitos "rebolados" e também de momentos marcantes. O cantor Tierry dançou ao som de Se Ela Dança, Eu Danço, de MC Leozinho, e, durante a apresentação, beijou a bailarina Carla Bruno.

A cena chamou a atenção do apresentador, Luciano Huck, que comentou sobre o beijo ao final. "Não sou eu que escolho a música", brincou Carla na ocasião. "Mas quem escolheu o beijo foi você", revelou Tierry em resposta à bailarina.

O ex-BBB Gil do Vigor se juntou à parceira Mayara Rosa e não poupou os passinhos durante a canção Agora Tô Solteira, de Valesca Popozuda. Ao final, Gil se emocionou ao fazer um discurso sobre a importância do funk para a cultura brasileira.

Ele contou que Mayara disse que o ritmo era o que a deixava mais nervosa por saber dessa importância. "Hoje eu vim com toda a concentração e toda a entrega porque o funk merece entrega. O funk tem passo, tem cultura e o funk merece todo o respeito", afirmou o economista.

O ator Sérgio Menezes se jogou com a música Cerol Na Mão, do Bonde do Tigrão, e a bailarina Mariana Torres. Ele garantiu o segundo lugar na classificação geral ao final do quadro.

Vitão apareceu com Gabe Cardoso ao som de Vou Desafiar Você, de MC Sapão, e aproveitou a oportunidade para protestar a favor dos povos indígenas.

O cantor escreveu os dizeres "Brasil indígena" na barriga e contou que as pessoas do povo xokleng haviam pedido para que ele usasse a voz, como artista, para amplificar a voz deles.

"Quis muito trazer essa mensagem no programa para que nós brasileiros não nos esqueçamos jamais que esse território aqui é território indígena, muito antes de qualquer tipo de invasão europeia", disse Vitão.

O cantor Xande de Pilares dançou a música Glamurosa, de MC Marcinho, com Lore Improta. "Eu nunca pensei que eu fosse rebolar depois dos 50 anos, mas rebolei", brincou o artista.

A canção Ela Não Anda Ela Desfila, de MC Bola, foi a escolhida para a dupla Douglas Souza e Bia Marques. O atleta também não poupou no rebolado e, ao final da apresentação, revelou um "segredo" do figurino.

"Eu falei: 'Olha, produção, eu quero um look que favoreça a minha bunda'", contou Douglas, que mostrou que ganhou uma calcinha com enchimento para a ocasião. Ele brincou que deu, até mesmo, nome e sobrenome para a "amiga": Tania Souza.

O quadro já está na fase eliminatória. Conforme a classificação geral, Gil do Vigor assumiu o primeiro lugar, seguido por Sérgio Menezes e Douglas Souza, e os três se garantiram no programa.

Os cantores Xande de Pilares, Vitão e Tierry ficaram nos últimos lugares e terão que participar da repescagem.

Confira o ranking: