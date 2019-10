'Dança dos Famosos': Júnior Cigano analisa situação após infecção na perna

Em 2006, a cantora Preta Gil rompeu dois ligamentos do pé esquerdo e precisou abandonar a 'Dança dos Famosos' do 'Domingão do Faustão'. "Fis uma ressonância magnética e já estava com dois ligamentos do pé rompidos quando continuei dançando outras quatro semanas. Já estava cansada de sair do Projac de ambulância. [...] Estou superemocionada e triste em parar", afirmou Preta, à época.







Foto: Reprodução do quadro 'Dança dos Famosos' do 'Domingão do Faustão' (2006) / Globo