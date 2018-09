'Dança dos Famosos': Globo substitui bailarina após polêmica

Natacha Horana e Sérgio Malheiros Foto: Instagram / @sergio_malheiros

A substituição de uma das bailarinas que participam da Dança dos Famosos chamou atenção no Domingão do Faustão do último domingo, 16. A parceira de Sérgio Malheiros, Natacha Horana, foi trocada por Suellem Morimoto.

Segundo a emissora informou no site Gshow, "a mudança acontece para dar seguimento na competição com todo o encantamento dos casais participantes."

De acordo com o site Notícias da TV, porém, a mudança teria ocorrido após um pedido partido do próprio ator. Em seu Instagram, Natacha postou algumas frases logo após a exibição do programa - algumas das quais sendo encaradas como 'indiretas' a Sérgio pelos fãs.

"Não se diminua para caber em alguém. [...] Deus sabe de todas as coisas. Encerro por aqui minha participação na Dança dos Famosos 2018. Muito feliz, muito realizada. E a palavra gratidão eu carrego comigo. Amei, amei", escreveu.

Confira abaixo a íntegra da explicação publicada no site Gshow:

"Sérgio Malheiros está a todo vapor nos ensaios para o ‘Dança dos Famosos’ e a partir deste domingo, 16/9, o ator passa a se apresentar ao lado da bailarina Suellem Morimoto. A mudança acontece para dar seguimento na competição com todo o encantamento dos casais participantes. Natacha Horana volta a integrar o balé do Domingão do Faustão".

Confira abaixo as publicações no Instagram feitas por Natacha Horana, Suellem Morimoto e Sérgio Malheiros:

Confira também a reação de alguns fãs:

Pra mim o Sergio Malheiros pode ficar com a nota mais baixa. Pelo simples fato dele ter destruído o sonho da Natacha e ter feito exigência de trocar de bailarina. Acha que o problema é a professora? Querido, você que é ruim mesmo. #DançaDosFamosos pic.twitter.com/OyC7vPmVYv — Por: Gusttavo (@gustavomreal) 16 de setembro de 2018

Achei podre o que o Sergio Malheiros fez. O dança dos famosos é algo muito serio pras bailarinas, é algo que agrega na carreira delas, mas pros participantes deveria ser uma brincadeira. Eu sei q ninguem gosta de perder, mas prejudicar o trabalho de alguem dessa forma n é legal — Yoh (@BBBelissima) 16 de setembro de 2018

É dever cívico vocês tombarem o Sérgio Malheiros no #DançaDosFamosos, ele foi muito escroto em pedir pra trocar de bailarina, alegando não ter química. Otário. — V. (@Senhor_Comenta) 16 de setembro de 2018

Olha o absurdo... Sérgio Malheiros exigiu a troca da professora alegando que eles não tinham química. Querido, você que não dança bem!!! Não culpe a profissional por isso. Tomara que saia logo! #DançaDosFamosos — Flavia (@oiflaviaan) 16 de setembro de 2018

Nunca vi na Dança dos Famosos, alguém pedir para trocar a parceira, achei bem desaforada essa situação do Sergio Malheiros. Agora tem que ganhar ¯\_(ツ)_/¯ #DançaDosFamosos pic.twitter.com/MVX7ihLH3h — Daniele (@danieleoli) 16 de setembro de 2018

Sérgio Malheiros fez mt bem em mudar de professora, né. Ela dançava pior que ele, sejamos justos. #DançaDosFamosos — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 16 de setembro de 2018