'Dança dos Famosos': Danielle Winits, Giulia Buscacio e Lucy Ramos são as finalistas

Danielle Winits e Fernando foram para a final de 'Dança dos Famosos' Foto: Instagram/@lawinits

O ano de 2020 foi atípico no quadro 'Dança dos Famosos' não só pela pandemia do novocoronavírus, que fez com que muita gente mativesse isolamento social ou, ao sair de casa e ter contato com outras pessoas, tomasse cuidado e distanciamento, mas por outras baixas de saúde que ocorreram ao longo do programa.

Neste domingo, 13, Faustão agradeceu a participação de competidores que não conseguiram continuar por questões de saúde, como Felipe Titto, Zé Roberto, Belutti e Juliano Laham, este último teve um tumor e se afastou da disputa. Ele já havia substituído o ator Henri Castelli, que também havia desistido por motivos de saúde.

A disputa da semifinal foi acirrada. Se apresentaram no foxtrote e no samba Isabeli Fontana e Igor, Danielle Winits e Fernando, Guta Stresser e Bilisco, Marcelo Serrado e Beatriz, André Golçalvez e Paula, Luiza Possi e Daniel, Lucy Ramos e Reginaldo, Giullia Buscaioe Danniel.

Danielle Winits, Giulia Buscacio e Lucy Ramos conseguiram as melhores notas e foram para a reta final da competição, que será no próximo fim de semana, no Domingão do Faustão, na TV Globo.

