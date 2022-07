Danai Gurira se emociona ao falar sobre luto por Chadwick Boseman nas gravações de 'Pantera Negra 2'

No último sábado, 23, Danai Gurira contou sobre o sentimento de luto por Chadwick Boseman durante as gravações de 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'. Foto: Aude Guerrucci/REUTERS e Mario Anzuoni/REUTERS

A atriz Danai Gurira, que vive a General Okoye no universo cinematográfico da Marvel, chorou ao falar sobre o luto por Chadwick Boseman durante as gravações de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, sequência do longa Pantera Negra, de 2018.

Chadwick era protagonista da produção e morreu em 2020, aos 43 anos, em decorrência de um câncer de cólon.

Danai participou da Comic Con San Diego no último sábado, 23, para divulgar um novo trailer para o filme focado no herói. Durante uma entrevista à revista Variety, a atriz se emocionou ao contar que teve um dia "especialmente difícil" no set de Pantera Negra 2.

"Eu tive um dia muito difícil no set e Dominique [Thorne] estava lá e me apoiou", disse a artista, com a voz embargada e se referindo à atriz que interpretará a personagem Riri Williams no longa e também a estava acompanhando no evento.

"Isso nos atingia em vários momentos e de várias formas. Você nunca sabia quando seria um dia difícil", continuou Danai.

Ela contou que a equipe de Wakanda Para Sempre compreendeu que os atores estavam "em um lugar onde o luto estava acontecendo". "Eles nos apoiaram. Nós temos uma ótima família nova", afirmou a atriz.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega aos cinemas no dia 11 de novembro deste ano. Durante a participação dela no Met Gala 2022, Danai havia comentado que o lançamento será "um derramamento de amor e de honra" por Chadwick.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais