Isabela confessa para Téo que gosta dele em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/Cauana Fernandes/SBT

Isabela diz para Téo que gosta dele

Segunda-feira, 30 de maio

A banda Cúmplices de Um Resgate se apresenta sem Isabela no desfile da On-Enterprise, apenas com Priscila como vocalista. A banda Manuela e Seus Amigos também canta. Regina mente para Otávio e finge que Priscila é Isabela. Regina quase descobre que Manuela e Isabela estão trocadas, mas Manuela consegue enrolar a vilã. Helena também vê Isabela como Manuela no banheiro, mas a garota inventa uma desculpa. A polícia íntima Vicente para depor após o desfile. Arthur pergunta o que significa isso e Vicente explica que não sabe. Omar é castigado e trabalha na sorveteria para servir os clientes para compensar a bagunça que fez no local. Laura está chateada com o término do namoro com Sandro. Fortunato passa mal e Priscila decide voltar a tratar bem os avós. Tomas diz que quer dinheiro de Safira para abrir uma empresa, do contrário contará para Otávio sobre a falsa peça piloto. Chloé vai até a gravadora após ser convidada a fechar contrato com eles. Isabela, que finge ser Manuela, diz para Téo que gosta dele, mesmo ele sendo cego.

Assistente social vai buscar os irmãos Vaz

Terça-feira, 31 de maio

Frederico encontra a peça piloto falsa deixada por Tomas no armário de Safira. O estilista entende que Safira escondia a peça e vai falar com Otávio para o desespero de Safira. Pedro insiste para que Helena volte a morar no vilarejo, mas ela diz que não. Neusa (Marcela Muniz), mãe de Omar, aparece no haras a convite de Nair. O garoto se irrita. Otávio demite Safira. Meire comunica os irmãos Vaz que já sabe de tudo sobre o abandono de Flora e que a assistente social está indo buscá-los. Os três choram. Antes de ir embora, Safira alerta Otávio sobre Tomas ser ganancioso e ter lhe chantageado. Neusa diz para Omar que Joel não é um bom homem e por isso ela se separou dele. Dóris fala com o pai, Luis, sobre uma corrida de cavalos que haverá e que o prêmio em dinheiro é muito bom. Tomas inventa que ele que era chantageado por Safira. A assistente social chega ao apartamento dos Vaz para levá-los. Meire, que fez a denúncia, aparece vestida de Flora e consegue livrar os irmãos Vaz da assistente social. Otávio discute com Rebeca por ter escondido dele que sabia da culpa de Safira sobre a peça piloto falsa.

Fiorina descobre que joia é falsa

Quarta-feira, 01 de junho

Meire diz que voltou atrás e pensou sobre eles serem separados. A mulher diz que não é porque ajudou eles que ela irá amolecer. A síndica explica que alguém precisa cuidar deles, afinal, agora ela é cúmplice deles é não quer se dar mal. Os irmãos Vaz abraçam Meire e agradecem ela. Safira aparece bêbada em casa e chora. Giuseppe presenteia Fiorina com uma joia. Luis cuida do cavalo Dourado para participar da corrida. Vicente está preocupado com a investigação da polícia. Regina decide tentar se aproximar de Otávio e o convida para um almoço casual. Nina organiza um almoço no vilarejo para todos. Fiorina descobre que a joia que ganhou, na verdade, é uma bijuteria. Otávio se encontra com Regina. A vilã finge que Raul não pode ir. Laura revela para Sandro que já sabe toda a verdade sobre o sequestro das gêmeas e pergunta se ele está disposto a mudar por ela. O capataz responde que, por ela, faz qualquer coisa. Laura diz que eles podem voltar a namorar desde que ele fique do lado das gêmeas. Rebeca fica sabendo que Otávio foi almoçar com Regina e fica enciumada, mas tenta se controlar. Geraldo diz para Arthur que Vicente pode estar envolvido com a pirataria de CD. Sandro deixa Manuela dar uma volta pela mansão.

Chloé canta no lugar de Priscila

Quinta-feira, 02 de junho

Omar chora e quebra pratos na casa de Nina após ficar irritado que todos têm uma família, menos ele. Raul diz para Otávio que Regina deve estar confundindo as coisas e se interessando por ele. Otávio explica que prefere dar um corte em Regina e não comentar nada com Rebeca, porém ela já sabe do almoço. Chloé participa do ensaio da banda Cúmplices de Um Resgate e canta no lugar de Priscila. Benjamim vai até a gravadora e as meninas da C1R conversam com ele para saber quem ele é. O garoto diz que toca violão e que quer fazer parte da banda.

Isabella imagina se casar com Téo

Sexta-feira, 03 de junho

Pedro insiste mais uma vez para que Helena largue o emprego na cidade e volte para o vilarejo. Nina e Fiorina discutem sobre os almoços que cada uma preparou para seus respectivos convidados. As crianças sugerem que elas participem de um concurso para ver quem cozinha melhor, assim como nos realities shows de gastronomia. Manuela, que na verdade é Isabela, diz que conseguirá os juízes perfeitos para avaliar os pratos. Regina vai sem avisar até a empresa On-Enterprise para falar com Otávio. Otávio acompanha Regina até o elevador e quando a porta abre, Rebeca vê os dois e fica enciumada. Otávio explica os acontecimentos para Rebeca e diz que disse pra Regina ir embora por notar que ela estava dando em cima dele. Frederico faz uma performance para Lurdinha e diz que gosta dela. Ele chora por ela não ficar animada. Os fiéis da igreja evangélica ficam revoltados ao saber que o Pastor Augusto está namorando a professora Flavia. As irmãs concordam em convocar uma assembleia para decidir se o pastor fica ou sai da igreja. Isabela imagina como seria se viesse a se casar com Téo.