Fiorina proíbe Téo de tocar na banda em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT

Fiorina proíbe Téo de tocar na banda

Segunda-feira, 23 de maio

Geraldo diz para Priscila que os avós dela sempre foram contra o relacionamento dele com Safira, por isso ele se afastou, mas quando decidiu voltar, Safira não queria mais que ele se aproximasse. Priscila abraça Geraldo e diz que sabia que seu pai jamais a abandonaria. Fiorina proíbe Téo de tocar na banda Manuela e Seus Amigos. Geraldo diz que Priscila não pode contar para todos que ele é seu pai, pois poderia ser prejudicial dentro da gravadora. A menina diz que compreende. Safira diz para Tomas que não quer se meter mais em confusões. Sabrina descobre que Omar foi o autor do roubo da Santa para incriminar Matheus. O garoto diz que roubou a santa, a embrulhou e colocou no lixo da casa de Mateus, onde encontrou o tênis do menino na parte de fora e fez as pegadas pela igreja. Safira vai tirar satisfação com Geraldo por ter mentido para Priscila. O Padre Lutero diz para Flavia que ela precisa se afastar do Pastor Augusto, devido ao conflito religioso que se instaurou no vilarejo após o roubo da santa. Manuela e Isabela combinam que irão trocar de lugar para o show da On-Enterprise. Regina diz para Priscila que sabe que ela é sua sobrinha e que precisam guardar segredo. Joaquim, André, Julia e Felipe armam um plano para que Regina utilize um perfume com cheiro de maria-fedida. Sabrina revela a verdade sobre o que Omar fez para o Padre.

Omar é desmascarado pelo padre

Terça-feira, 24 de maio

Omar é desmascarado e castigado pelo Padre. Após saber que foi Omar que roubou a Santa, Fiorina pede desculpa para Mateus, Dóris e Manuela, que na verdade é Isabela. A italiana dá um ano de sorvetes para as crianças para compensar seu erro. Regina usa o perfume com cheiro ruim e todos falam que ela está fedida. Geraldo canta com Priscila e a banda C1R na gravadora. Priscila diz aos avós que quer passar a responsabilidade de sua carreira para o pai. Os irmãos Vaz estão preocupados com a vistoria de Meire no apartamento. Alicia se disfarça de Flora para que Meire fosse embora. O plano dá certo.

Manuela vê Téo com Sabrina

Quarta-feira, 25 de maio

Otávio vai ao vilarejo com Raul. Nina vai até a sapataria dizer que Fiorina deve desculpa para toda comunidade evangélica. As duas discutem. Priscila diz para Geraldo que decidiu morar com ele. Sabrina descobre que o cavalo Dourado está no celeiro abandonado sendo cuidado por Dóris. Manuela sai do quarto com Joaquim para uma aventura na casa enquanto Regina a procura. Meire desconfia que Alicia se disfarçou de Flora. Sabrina conta toda a verdade para Omar. O garoto vai e vê Luis cuidar do cavalo Dourado, grita com o homem e diz que dará um jeito no cavalo. Meire e Regina conversam sobre os irmãos Vaz. Pedro leva as crianças para ver um parto de um animal. Raul acaba não vendo Manuela, que na verdade é Isabela. Sabrina chora e diz para Téo que ninguém gosta dela e devem achá-la feia. Téo toca seu rosto. Isabela, que é Manuela, chega e vê a situação.

Laura descobre a verdade sobre Isabela e Manuela

Quinta-feira, 26 de maio

Omar iria dar uma paulada no cavalo Dourado para que ele ganhe a aposta que fez com Luis. Mateus e Dóris chegam na hora e evitam o pior. Regina investiga para conseguir ter certeza que os irmãos Vaz vivem sozinhos, sem a tia Flora. Tomas consegue a falsa peça piloto para fazer uma armação contra Safira, que negou ajuda para ele. Isabela é Manuela se encontram para trocarem de lugar para o show. Laura aparece e vê as duas. Ofélio diz: "Agora desafinou". Priscila vai até a casa dos irmãos Vaz para passar informações para Regina. Pedro diz que está feliz com o namoro com Helena. Laura descobre toda a verdade sobre Isabela e Manuela, e Ofélio pede para que ela guarde segredo. Priscila encontra a carta de abandono que Flora deixou pros irmãos Vaz. Eles contam a verdade é Priscila promete guardar segredo. Regina força Isabela, que na verdade é Manuela, a fingir que está doente. Felipe rasga a carta de Flora e joga no lixo do condomínio. Meire desconfia e faz Dinho pegar os restos de papel.

Omar rouba sorvete por estar sem dinheiro

Sexta-feira, 27 de maio

Priscila não conta a verdade para Regina, diz que estava tudo certo no apartamento dos Vaz. Meire consegue juntas os pedaços da carta e tem a prova de que Flora abandonou os sobrinhos. A síndica ri e comemora. Chega o grande dia do desfile da nova coleção da marca Splish, da On-Enterprise. Todos aguardam o início dos shows. Omar decide que quer ir para a cidade. Otávio apresenta Rebeca para Regina. Safira tenta falar com Priscila, que é rude e manda a mãe não falar mais com ela. Tomas esconde a peça piloto falsa na sala de Safira. Manuela chega no local do desfile para trocar de lugar com Isabela. Otávio faz a abertura da nova coleção. A cantora Chloé canta durante primeiro desfile da noite. Os meninos da C1R acham Chloé linda. Omar está sem dinheiro e rouba sorvete. Nico tenta impedir, mas não consegue.