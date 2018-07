Rebeca castiga Manuela e a mantém sob supervisão em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT

Rebeca castiga Manuela e a mantém sob supervisão

Segunda-feira, 13 de junho

Mateus, Dóris e Isabela descobrem no apartamento dos irmãos Vaz que o nome da tia deles é Flora. Os três chegam à conclusão de que a Flora do Vilarejo é a mesma tia dos meninos. André entra escondido na sala de Geraldo para procurar uma prova para inocentar o seu pai, Vicente. Rebeca castiga Manuela, que na verdade é Isabela. A garota terá que ficar o tempo todo sob supervisão de Rebeca. Geraldo encontra André escondido em sua sala. Marina diz para Isabela ser mais educada com Rebeca e parar de evitar Téo, que está triste. Flora recebe a carta anônima e decide fazer algo para ajudar seus sobrinhos. Safira promete para sua família que vão viver períodos mais próximos. Dóris e Mateus contam para Otávio sobre o que sabem dos irmãos Vaz. Otávio estranha Manuela não ter contado nada. Movida pela rebeldia, Isabela planeja rasgar os tecidos da confecção, mas os rolos caem em cima dela, a deixando machucada. Delirando, Isabela diz: "Sai Regina", o que chama a atenção de Otávio, que mantém sigilo sobre o que ouviu. Um casal tenta adotar Julia, que se recusa.

Rebeca diz que esperava gêmeas quando estava grávida

Terça-feira, 14 de junho

Flora confessa com o Padre do Vilarejo sobre ter abandonado seus sobrinhos. Isabela, que finge ser Manuela, conversa com Rebeca. Rebeca diz que gostaria de ter mais filhas e que imaginou que estava gravida de gêmeas quando estava gravida dela, mas que no final nasceu apenas Manuela. Dóris e Mateus vão visitar Manuela, que na verdade é Isabela. Téo opta por não ir por achar que ela não iria gostar. Isabela diz para Marina que agora sabe que Rebeca jamais lhe abandonaria. Otávio vai até a gravadora e pergunta para Regina se ela conhece Manuela. Otávio diz que Manuela sofreu um acidente e disse o nome dela enquanto estava delirando. Regina inventa que nunca teve nenhum contato com Manuela.

Regina ameaça Isabela

Quarta-feira, 15 de junho

Flora pede demissão do haras do Vilarejo. Otávio pergunta sobre os irmãos Vaz terem ido para o orfanato. Rebeca desconversa e diz que não sabe em qual orfanato eles estão. Matheus comemora ao ver o cavalo Dourado recuperado e correndo no haras. Navarro e Vargas fotografam Sandro, Laura, Manuela e Ofélio na piscina. O casal que quer adotar Julia vai ao orfanato para levá-la para passear. A menina aceita, desde que seja para visitar Joaquim e Felipe. Navarro e Vargas dizem que Sandro precisa provar que está do lado deles e não no de Manuela. Regina vai até a casa de Rebeca para ameaçar Isabela.

Téo cai em um bueiro e um cachorro o ajuda

Quinta-feira, 16 de junho

Sandro diz para Navarro e Vargas que ninguém mais mexe com Manuela. Flora entra no quarto aonde estão seus sobrinhos e diz que ninguém pode adotá-las. Omar pega o cachorro Manteiguinha e Téo pensa que o cachorro fugiu. Regina coloca Navarro para cuidar de Manuela no lugar de Sandro. Isabela, que finge se Manuela, diz para Rebeca que ela cuidou bem dela. Priscila visita Joaquim e Felipe no Vilarejo. Manteiguinha segue preso em uma árvore no haras. Priscila vai atrás de Regina e cobra que ela tire as crianças do orfanato. Regina diz que a culpada é ela. Luiz cobra o cavalo Dourado pelo acordo que fez com Omar. Taísa pede para Tomas promover ela para seu antigo cargo. Tomas aceita desde que ela aceite ser sua aliada. Taísa concorda com a imposição. Téo cai em um buraco de bueiro e um outro cachorro que lembra Manteiguinha tenta conseguir alguém que ajude o garoto.

Téo percebe que o cachorro não é Manteiguinha

Sexta-feira, 17 de junho

Sabrina encontra Téo no buraco. Priscila vê Chloe cantar em seu lugar e surta ao achar que Regina quer colocar ela em seu lugar. Otávio conversa com Joaquim e Felipe sobre eles conhecerem Manuela, que na verdade é Isabela. Otávio desabafa com Raul e diz que são muitas coincidências. Taisa diz para Frederico que foi promovida. O estilista diz para Otávio que Tomas está promovendo Taísa para ser cúmplice de suas tramoias. Otávio diz que Tomas está em período de experiência. Frederico pede para Otávio abrir os olhos pois os dois serão piores do que a aliança Safira e Tomas. Téo percebe que o outro cachorro não é Manteiguinha. Enquanto isso, Omar segue escondendo o cachorro.