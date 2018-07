Fiorina e Nina se enfrentam em concurso de culinária em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/SBT

Fiorina e Nina se enfrentam em concurso de culinária

Segunda, 06 de junho

Manuela, que na verdade é Isabela, destrata Téo para não sair com ele. Tudo desde que Omar disse para ela que se ficassem juntos ela teria que cuidar dele por toda a vida. Téo não sabe disso. Rebeca escuta a conversa e pergunta o motivo de Manuela ter mentido. A garota se irrita e sai de casa, encontra Omar e sai com ele. Priscila escuta os integrantes da C1R dizendo que sentem pena dela. Revoltada, a garota revela para Regina que os irmãos Vaz foram abandonados pela tia Flora. Vicente é preso pela polícia na gravadora. André chora. Lurdinha diz para Frederico que está saindo com outra pessoa. O estilista sai chateado. Começa o embate culinário entre Fiorina e Nina. Mateus, Dóris e Téo são os apresentadores e anunciam Carol Fiorentino, Fabrizio Fasano Jr. (ambos do "Bake Off Brasil - Mão Na Massa") e Carlos Bertolazzi (do "Hell's Kitchen" e "BBQ Brasil") como jurados do embate. Fiorina e Nina precisam preparar um prato de entrada, um principal e uma sobremesa para serem avaliadas. Pedro vai até a cidade para dizer para Helena que decidiu se mudar para a cidade e trabalhar no zoológico para ficar próximo dela. Helena fica alegre. Fiorina precisa cozinhar os pratos que Nina iria preparar e vice-versa. Na delegacia, as crianças da C1R tentam dizer ao delegado que viram Geraldo no galpão da pirataria e que ele é inocente, mas ninguém acredita nele. Fiorina está na frente na soma dos pontos do embate, mas Nina descobre que ela estava usando um ramo de manjericão, que não fazia parte dos ingredientes dela. Os jurados decidem empatar as duas para decidir quem vence durante a avaliação do doce. Regina e Geraldo decidem denunciar os irmãos Vaz para a justiça para impedir que eles denunciem Geraldo pela pirataria. As avaliações dos doces chegam ao fim e Fiorina e Nina são consideradas excelentes cozinheiras.

Irmãos Vaz são levados para orfanatos diferentes

Terça, 07 de junho

Priscila diz ao avô que não irá dar apoio para a mãe, que está desempregada. A representante do juizado vai até o apartamento dos Vaz diz que sabe de tudo e que levará eles. Meire chora e se sente culpada. As crianças choram muito, mas não resta escolha. Safira vai até a casa de seus pais e diz que perdeu o dinheiro de seus investimentos por isso vai morar lá. Sua filha, Priscila, é radicalmente contra. Rebeca tenta falar com Manuela, que na verdade é Isabela, através da janela do quarto, mas a garota é ríspida e Rebeca desabafa com o Padre Lutero. Os irmãos Vaz são separados e levados para orfanatos diferentes. Felipe e Joaquim para um de meninos e Julia para um de meninas. Luiz vai administrar a clínica veterinária enquanto vai morar e trabalhar no zoológico. Rebeca e Manuela, que na verdade é Isabela, discutem.

Omar diz que Manuela tem vergonha da cegueira de Téo

Quarta, 08 de junho

Geraldo contrata o pai de Benjamin, o advogado Jaime (Gero Pestalozzi) para cuidar do caso de Vicente, fazendo o homem acreditar que possui um advogado, que na verdade trabalha para prejudicá-lo. Manuela, que na verdade é Isabela, volta a andar com Omar. Na sorveteria, Omar diz para Téo que Manuela possui vergonha de andar com ele por ele ser cego e que ele deveria parar de procurar a garota. Na gravadora, audição de Cholé e Benjamin, juntos. Geraldo diz para Arthur que com o afastamento dos irmãos Vaz, eles podem colocar Cholé e Benjamin no lugar deles. Arthur diz que não. Téo fica triste com o que escutou de Omar. Giuseppe ensina Téo como manusear a câmera fotográfica. Téo sai para tentar fotografar, mesmo sendo cego. Helena fica feliz em saber que Pedro é seu novo vizinho. Otávio conversa com Mateus e Dóris para saber sobre a alteração no comportamento de Manuela. As crianças contam inclusive sobre o período que ficaram na mata, quando reencontraram Manuela, que na verdade é Isabela. Omar vê Téo tirar fotos e lhe provoca. Mais tarde, todos ficam impressionados com a qualidades das fotos que Téo tirou, se deixando guiar pelos sons. Joaquim e Felipe tentam fugir do orfanato, mas são pegos pelos seguranças.

Benjamin entra na C1R no lugar de Joaquim

Quinta, 09 de junho

Dinho chega empolgado após a formatura. Meire leva Dinho para cuidar do caso dos irmãos Vaz. Manuela, que na verdade é Isabela, pega o cartão de Rebeca na bolsa da mãe e vai para as compras escondida. Rebeca fica irritada e diz que irá doar todas as roupas. Isabela ri por conseguir irritar Rebeca. Jaime diz para Vicente que sua liberação da cadeia não saiu, mas é mentira, pois ele não fez nada. Meire vai ao orfanato e tenta adotar Joaquim e Felipe para tirá-los do orfanato, mas não consegue. Dinho explica que ainda falta uma prova para se tornar advogado. Benjamin entra na banda C1R no lugar de Joaquim. Benjamin sugere que Omar faça uma audição para ser baterista da banda C1R. Omar se empolga. Raul pergunta para Isabela, que na verdade é Manuela, a pedido de Otávio, se ela sabe algo sobre o sequestro de Manuela. A garota finge não saber nada. Isabela liga para Manuela e conta que aconteceu algo com os irmãos Vaz.

Safira e Fortunato se entendem

Sexta, 10 de junho

Ofélio descobre o que aconteceu com os irmãos Vaz para contar para Manuela. Safira pede perdão por tudo que não fez para Priscila enquanto mãe, mas Priscila diz que é tarde demais e que não acredita mais nela. Ofélio conta tudo para Manuela e aconselha ela a continuar a fingir que não sabe de nada. Manuela pensa que a única possibilidade deles saírem do orfanato era se Flora reaparecesse. Joel reaparece no haras e Omar fica feliz. O homem diz que irá vender o haras e comprar um terreno menor no próprio vilarejo. Otávio diz que está gostando do trabalho de Tomas e que dará a oportunidade dele mostrar que é capaz de assumir o cargo que era de Safira. Fortunato tenta conversar com Safira, que chora. Ela desabafa com o pai e diz que tudo está dando errado para ela. Fortunato aconselha a filha, enquanto Priscila escuta escondida. Ela revela: "Agora eu sei o que você passou comigo". E ainda passo: "Ser rejeitado pela própria filha é uma dor que nunca passa", diz Fortunato. Os dois se abraçam emocionados e se desculpam. Joel proíbe Omar de fazer o teste e parte da C1R. Isabela, que finge ser Manuela, vai com Dóris e Mateus até a cidade falar com André e Lola. Téo ainda está triste com o que Omar lhe disse sobre Manuela, que na verdade é Isabela. Sabrina revela para Téo que já ouviu Mateus dizer que ela era estranha e que ele concordou, mas que isso já passou. Frederico reclama com Otávio sobre o período de experiência dado para Tomas. Priscila diz para Safira que a perdoou. As duas se abraçam emocionadas.