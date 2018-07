Isabela e Téo ficam de castigo em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto:

Isabela e Téo ficam de castigo

Segunda-feira, 2 de maio

Regina descobre que Priscila é na verdade filha de Geraldo. Dinho leva um novo pretendente para namorar com Meire. A síndica gosta do homem, porém ele é alérgico a gatos e vai embora ao ver Bartolomeu. Isabela e Téo conversam com Manuela e os cúmplices no estúdio da gravadora. Priscila chega e acha estranho a falsa dupla sertaneja, que é o disfarce de Téo e Isabela. Clara diz para Mateus que acha que Luiz está lhe traindo e por isso deve se separar. Regina tira satisfação com o irmão sobre nunca ter lhe contado sobre Priscila. Geraldo fica espantado com a descoberta da irmã. Téo e Isabela voltam da cidade. Omar vê e conta para os pais deles que os dois cabularam aula. Rebeca discute com Manuela, que na verdade é Isabela, e a coloca de castigo. O mesmo acontece com Téo. Alicia impõe limites para o celular e tablet dos filhos. Dinho repete que Meire precisa de um marido e a deixa furiosa. Ofélio diz que Sandro precisa mostrar dotes artísticos para tentar conquistar Laura.

Fausto continua a perseguir Helena

Terça-feira, 3 de maio

Sandro prepara um jantar para Laura na mansão de Regina. A doméstica fica preocupada que Regina apareça, mas ele diz que ela não acorda devido aos remédios que Regina toma. Laura se irrita ao perceber que há mais pessoas na sala e joga a jarra de suco de laranja nele. No dia seguinte, Manuela, que finge ser Isabela, aconselha Laura dar uma chance para Sandro. Fausto segue perseguindo Helena. Dessa vez ele a segue e faz registros fotográficos. Clara conversa com o pastor sobre achar que Luiz está lhe traindo. Gemima escuta a conversa dos dois. O pastor diz que ela não pode fazer uma séria acusação sem ter fatos concretos. Uma confusão generalizada acontece no vilarejo. Nina e Fiorina discutem acusando uma a outra de ser uma péssima influência para Téo e Manu. Lurdinha escuta Frederico dizer para Tomas que não possui interesse em Taísa, pois a trata bem apenas para fazer ciúme em Lurdinha. Sandro conversa com Laura e diz que não irá mais perturbar a amada com tentativas em vão de conquistá-la. Laura decide dar uma oportunidade ao capanga e diz que eles podem tentar terminar o jantar. Gemima espalha para as irmãs da igreja o que escutou da conversa entre o pastor e Clara. Lurdinha decide dar o troco em Frederico ao fazer ciúme com Tomas. Joel vai até a cidade para contar para Geraldo que a polícia descobriu que ele está no vilarejo. Joel explica que precisa de documentos falsos e dinheiro para ir para fora do País. Regina entra na sala do irmão e se depara com Joel. Helena recebe fotos com os dizeres: "Estou na sua cola".

Omar tira sarro sobre a suposta traição de Luiz

Quarta-feira, 4 de abril

Helena vai ao vilarejo e conta para Pedro que Fausto está a perseguindo. Joel avisa Omar que terá que passar uns tempos fora a trabalho. O garoto chora por não querer ficar sozinho no vilarejo. Regina diz para Geraldo que descobriu que ele desvia dinheiro da gravadora. Regina ameaça o irmão e impõem que quer parte desse dinheiro. Dinho protege Meire, porém tudo faz parte de um plano dos irmãos Vaz para que a síndica aceite o porteiro no apartamento outra vez. Gemima conta para Nair que Luiz está traindo a esposa com Flora. Omar escuta a conversa dos dois. A clínica veterinária de Pedro está toda bagunçada, ocasionada por Fausto. Omar faz questão de provocar Mateus e tirar sarro sobre a suposta traições de Luiz. Safira enfrenta Regina e diz que não quer que ela chegue perto de Priscila.

Priscila descobre que sua mãe a escondia

Quinta-feira, 5 de abril

Téo vai escondido com Manuela, que na verdade é Isabela, para falar com Mateus, que está triste com o ocorrido. Sabrina vai até a casa de Fiorina com a desculpa de ver Téo, porém com objetivo de fazer a italiana descobrir que o garoto fugiu do castigo. Téo aparece no momento e diz que havia apenas ir pegar alguns ovos no galinheiro. Regina diz que Priscila deveria ir até a On-Enterprise para fazer uma surpresa para Safira. Na igreja, as irmãs proíbem Luiz de entrar e dizem que ele é um homem sem vergonha e que traiu a própria esposa. Priscila chega na empresa e diz para Lurdinha que quer falar com a mãe. A secretaria fica confusa, pois nunca ninguém soube na empresa que Safira tinha uma filha. Lurdinha interrompe a reunião diz que a filha dela está na recepção. Todos estranham e Otávio pergunta: "Filha?". Safira diz que a garota é apenas uma afilhada e sai da sala. Frederico pensa que ela escondeu isso de todos durante esses anos e conclui: "Paola Bracho se contorce de inveja". Safira conversa com a filha, que fica decepcionada ao saber que Safira sempre escondeu que ela existia. A garota decide ir embora e diz que se ela não precisa de uma filha, ela também não precisa de uma mãe. Clara está prestes a ir embora por acreditar que Luiz estava lhe traindo. Clara conversa com Luiz e tudo se esclarece. Priscila fica ainda mais chateada ao sabe que os avós sabiam que Safira escondia ter uma filha. Na empresa, Safira revela a verdade para Otávio. Safira vai para casa tentar falar com Priscila, que se recusa. Aurora diz que não pode fazer nada por ela, pois já passou muito a mão em sua cabeça durante esses anos. Fausto aparece no vilarejo, vê Flora e tenta agredi-la. Pedro aparece e tenta afastar Fausto. Sabrina aproveita a distração de todos e entra no quarto de Manuela para passar o perfume dela, além de pegar uma fita de cabelo. Enquanto isso, do lado de fora, Pedro e Fausto brigam intensamente. Fausto sai correndo em sua moto jurando infernizar a todos, porém, na estrada, sofre um sério acidente.

Otávio faz surpresa para Rebeca

Sexta-feira, 6 de abril

Fausto fica bem no hospital, mas sob custódia da justiça. Os policiais encontram Joel no haras e entregam uma intimação para prestar esclarecimentos por diversas acusações de crimes. Leticia e Bira namoram escondidos na empresa, pois isso vai contra as regras da gravadora. Priscila não quer se alimentar e está sem vontade de fazer nada, apenas chorar. Tomas decide aceitar a investida de Lurdinha apenas para saber das coisas que a secretaria sabe. Frederico vê e fica irritado. Otávio pede uma limusine para levar Rebeca para uma surpresa. Sabrina amarra Manteiguinha longe e coloca uma fita de cabelo para culpar Manuela. Frederico assume para Lurdinha que estava saindo com Taísa apenas para fazer ciúme com ela. A recepcionista instrui o estilista a não iludir mais Taísa. Otávio leva Rebeca para ficar hospedada no Sofitel Jequitimar, no Guarujá, e explica que depois ainda irão para as praias de São Vicente e Santos. Isabela, que na verdade é Manuela, ajuda Priscila com conselhos confortantes.