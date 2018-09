Crossover entre e 'Scooby-Doo' e 'Supernatural' destinará parte dos lucros para caridade

Crossover entre 'Supernatural' e 'Scooby-Doo' Foto: Reprodução de 'Supernatural' (2018) / CW | YouTube / @The CW Television Network

Misha Collins, ator da série Supernatural, anunciou que uma porção dos lucros obtidos graças ao crossover com Scooby-Doo serão revertidos para duas instituições beneficentes, como a Attitudes In Reverse e a Random Acts.

No vídeo, ele aparece pulando nos braços de Jared Padalecki, outro ator da série, parodiando a clássica atitude entre Scooby e Salsicha. Jensen Ackles, outro ator da série, aparece ao lado deles.

De acordo com o site Entertainment Weekly, itens lançados para celebrar a união das duas séries, como camisetas e broches, será revertida para as entidades escolhidas pelos atores. Além disso, o elenco de Supernatural deve se reunir em um evento chamado PaleyFest para assistir à premiere do episódio.

A porcentagem exata dos lucros que serão destinados às entidades, porém, não foi divulgada. A ação será válida nesta quinta-feira, 29, dia em que o episódio vai ao ar pela primeira vez.

Este não é o primeiro crossover da história do desenho animado. Scooby e sua turma já se encontraram com Batman e Robin e também com o personagem Johnny Bravo. Confira na galeria a seguir alguns dos melhores crossovers que a TV já nos proporcionou!

Confira abaixo a publicação de Misha: